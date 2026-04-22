Uzay biliminde nadir görülen bir olay için geri sayım başladı. "99942 Apophis" adlı yakın Dünya asteroidi, 13 Nisan 2029'da gezegenimizin yalnızca 32 bin kilometre yakınından geçecek. Bu mesafe, pek çok yer yörüngeli uydunun Dünya'ya olan uzaklığından daha kısa.

Bilim insanlarına göre bu büyüklükte bir gök cisminin Dünya'ya bu kadar yaklaşması, insanlık tarihinde ilk kez bu kadar önceden hesaplanıp gözlemlenebilecek.