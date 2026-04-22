Uzay biliminde nadir görülen bir olay için geri sayım başladı. "99942 Apophis" adlı yakın Dünya asteroidi, 13 Nisan 2029'da gezegenimizin yalnızca 32 bin kilometre yakınından geçecek. Bu mesafe, pek çok yer yörüngeli uydunun Dünya'ya olan uzaklığından daha kısa.
Bilim insanlarına göre bu büyüklükte bir gök cisminin Dünya'ya bu kadar yaklaşması, insanlık tarihinde ilk kez bu kadar önceden hesaplanıp gözlemlenebilecek.
BOYUTU VE KÖKENİ: GÜNEŞ SİSTEMİ'NDEN KALAN BİR PARÇA
Apophis, yaklaşık 340 metre çapında dev bir kaya kütlesi. Uzun ekseni 450 metreyi aşıyor; bu ölçüler asteroidi yaklaşık bir Eyfel Kulesi yüksekliğine denk hale getiriyor.
Uzmanlara göre Apophis, gezegen oluşum sürecinde birleşememiş ham maddelerden oluşan bir kalıntı. Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerinden bugüne ulaşan nadir parçalardan biri.
İLK KEŞİFTE ENDİŞE YARATTI RİSK ORTADAN KALKTI Apophis 2004'te keşfedildiğinde olası çarpışma ihtimali büyük endişe yarattı. 2029, 2036 ve 2068 yılları için risk senaryoları gündeme geldi. Ancak yıllar içinde yapılan optik ve radar gözlemleriyle asteroidin yörüngesi netleşti.
NASA'nın son değerlendirmelerine göre Apophis'in en az 100 yıl boyunca Dünya'ya çarpma ihtimali bulunmuyor.
YERÇEKİMİ ASTEROİDİ DEĞİŞTİRECEK 2029'daki yakın geçiş yalnızca bir görsel olay değil. Dünya'nın güçlü yerçekimi Apophis üzerinde doğrudan etkiler oluşturacak:
Bu süreç gök cisminin iç yapısını anlamak açısından kritik veriler sağlayacak.
DÜNYA GENELİNDE GÖZLEM SEFERBERLİĞİ Apophis'in geçişi küresel ölçekte bilimsel bir gözlem sürecine sahne olacak. Yer teleskopları parlaklık değişimlerini ve hareketi takip edecek. Radar sistemleri şekli ve konumu daha hassas biçimde ortaya koyacak. Uzay araçları ise yüzey yapısı ve kütle çekimi gibi detayları inceleyecek.
NASA VE ESA SAHADA NASA, daha önce Bennu asteroidinden örnek toplayan OSIRIS-REx aracını yeni görev için yönlendirdi. Araç artık OSIRIS-APEX adıyla Apophis'e doğru ilerliyor. Avrupa Uzay Ajansı da Ramses görevi kapsamında asteroide ulaşarak geçiş sürecini yakından takip edecek.
ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK Apophis'in geçişi yalnızca bilim insanlarıyla sınırlı kalmayacak. Uygun hava koşullarında özellikle Doğu Yarımküre'de yaşayanlar göktaşını teleskopsuz da görebilecek. Gökyüzünde hareket eden parlak bir nokta şeklinde izlenmesi beklenen asteroid uzun yıllar unutulmayacak bir gözlem fırsatı sunacak.
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ? Apophis'in geçişi yalnızca bilim insanlarıyla sınırlı kalmayacak. Avrupa, Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinden asteroid çıplak gözle izlenebilecek. Türkiye hem Avrupa hem Batı Asya'nın kesişim noktasında yer aldığından en iyi gözlem bölgeleri arasında yer alıyor. Apophis o gece 3.1 parlaklık büyüklüğüne ulaşacak; kırsal ve karanlık banliyö alanlarından çıplak gözle, çoğu konumdan ise dürbünle görülebilecek. Parlaklık açısından Kutup Yıldızı'ndan yaklaşık üç kat daha soluk kalacak. The Planetary Society Amerika kıtasındaki gözlemciler ise asteroidi gündüz tarafından karşılayacakları için dezavantajlı konumda olacak.
İNSANLIK TARİHİNDE BİR İLK Bu büyüklükte bir asteroidin Dünya'ya bu kadar yaklaşması ortalama birkaç bin yılda bir gerçekleşiyor. Gelişmiş teknolojiler sayesinde ilk kez bu ölçekte bir olay bu kadar detaylı incelenebilecek. Elde edilecek veriler hem Dünya'ya yakın asteroidleri anlamada hem de Güneş Sistemi'nin geçmişini çözmede belirleyici rol oynayacak.
