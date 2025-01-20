"Yarı çıplak darp edildik saçlarımızdan sürüklendik" | Filistinli kadın esirler yaşadıkları kara günleri anlattı

Pazar günü Gazze 'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Hamas ve İsrail anlaşma maddelerini uygulamak için harekete geçti. Böylece 3 İsrailli rehine ve 90 Filistinli tutsak serbest bırakıldı.

Amru, serbest bırakıldıkları günün sabahı, İsrail hapishane müdürünün 14 gün boyunca hiç kimsenin serbest bırakılmayacağını söylediğini, öğleden sonra ise hapishane müdür yardımcısının gelerek kendilerine hakaretler ettiğini dile getirdi.

Serbest bırakılan Filistinli kadın: ʺİsrailli esirlere hediyeler sunulurken biz saçımızdan sürüklendikʺ (AA)

"DEMİR KAFESLİ OTOBÜSLERE BİNDİRİLEREK 4 SAAT BEKLETİLDİK"

Amru şunları söyledi: "Öğle vaktinde hapishane müdür yardımcısı geldi, saldırgan ifadelerle 'Beni bir daha denemeyin, herhangi bir şerî (tesettürlü) elbise giymeniz yasak' dedi ve sonrasında darp, küfürler ve saatlerce süren sorgu başladı."

Amru, İsrail'in Damon Hapishanesi'nden demir kafesli otobüslere bindirilerek 4 saat bekletildiklerini, ardından da Ofer Hapishanesi'ne götürüldüklerini aktardı.

"İSRAİLLİ GARDİYANLARIN FİLİSTİNLİ ESİRLERİ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİĞİNİ GÖRDÜK"

"Otobüs, hapishaneden daha kötüydü. Klimaları soğuk çalıştırdılar. Ofer Hapishanesi'ne vardık, İsrailli gardiyanların Filistinli esirleri çığlık çığlığa saçlarından sürüklediğini gördük. Başımızı kaldırmamıza dahi müsaade etmediler." diyen Amru, Ofer Hapishanesi'ne vardıklarında İsrail güçlerinin Filistinlileri otobüsten sürükleyerek çakıl taşlarla dolu bir alana fırlattığını söyledi.

"YARI ÇIPLAK VAZİYETTE DARBEDİLDİK"

Ofer Hapishanesi'nde yarı çıplak vaziyette darbedildiklerini ve hakarete uğradıklarını anlatan Amru, ardından yanlarına durumları çok kötü halde olan bir grup Filistinli çocuğun getirildiğini ifade etti. Amru, "Bütün bu acılar halkımız ve Gazze uğruna yaşanıyor, Allah bunların ecrini bize yazsın." dedi.