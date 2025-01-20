"Yarı çıplak darp edildik saçlarımızdan sürüklendik" | Filistinli kadın esirler yaşadıkları kara günleri anlattı

Pazar günü Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Hamas ve İsrail anlaşma maddelerini uygulamak için harekete geçti. Böylece 3 İsrailli rehine ve 90 Filistinli tutsak serbest bırakıldı.
Pazar günü Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Hamas ve İsrail anlaşma maddelerini uygulamak için harekete geçti. Böylece 3 İsrailli rehine ve 90 Filistinli tutsak serbest bırakıldı.
VAHŞET GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli Rağad Amru, İsrail güçlerinin Filistinli kadınları serbest bırakmadan hemen önce saçlarından sürükleyerek darp ettiğini söyledi.
Esir takasının ilk gününde İsrail'in serbest bıraktığı Filistinlilerden 23 yaşındaki Rağad Amru, Filistinli kadınların serbest bırakılmadan önce İsrail güçlerince maruz kaldıkları kötü muameleyi ve hapishane şartlarını anlattı.
Amru, serbest bırakıldıkları günün sabahı, İsrail hapishane müdürünün 14 gün boyunca hiç kimsenin serbest bırakılmayacağını söylediğini, öğleden sonra ise hapishane müdür yardımcısının gelerek kendilerine hakaretler ettiğini dile getirdi.
"DEMİR KAFESLİ OTOBÜSLERE BİNDİRİLEREK 4 SAAT BEKLETİLDİK"
Amru şunları söyledi: "Öğle vaktinde hapishane müdür yardımcısı geldi, saldırgan ifadelerle 'Beni bir daha denemeyin, herhangi bir şerî (tesettürlü) elbise giymeniz yasak' dedi ve sonrasında darp, küfürler ve saatlerce süren sorgu başladı."
Amru, İsrail'in Damon Hapishanesi'nden demir kafesli otobüslere bindirilerek 4 saat bekletildiklerini, ardından da Ofer Hapishanesi'ne götürüldüklerini aktardı.
"İSRAİLLİ GARDİYANLARIN FİLİSTİNLİ ESİRLERİ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİĞİNİ GÖRDÜK"
"Otobüs, hapishaneden daha kötüydü. Klimaları soğuk çalıştırdılar. Ofer Hapishanesi'ne vardık, İsrailli gardiyanların Filistinli esirleri çığlık çığlığa saçlarından sürüklediğini gördük. Başımızı kaldırmamıza dahi müsaade etmediler." diyen Amru, Ofer Hapishanesi'ne vardıklarında İsrail güçlerinin Filistinlileri otobüsten sürükleyerek çakıl taşlarla dolu bir alana fırlattığını söyledi.
"YARI ÇIPLAK VAZİYETTE DARBEDİLDİK"
Ofer Hapishanesi'nde yarı çıplak vaziyette darbedildiklerini ve hakarete uğradıklarını anlatan Amru, ardından yanlarına durumları çok kötü halde olan bir grup Filistinli çocuğun getirildiğini ifade etti. Amru, "Bütün bu acılar halkımız ve Gazze uğruna yaşanıyor, Allah bunların ecrini bize yazsın." dedi.
"BİZ SAÇIMIZDAN, BAŞÖRTÜMÜZDEN SÜRÜKLENDİK"
İsrail güçlerinin Filistinli esirlere muamelesi ile Filistinli direnişçilerin İsrailli esirlere tutumunu karşılaştıran Amru, "Filistinli direnişçiler İsrailli kadın esirlere hediyeler sunarken biz saçımızdan, başörtümüzden sürüklendik." ifadelerini kullandı. Amru, İsrail hapishanelerinde Filistinli kadınların şartlarının son derce kötü olduğuna dikkati çekerek, "(İsrail) hapishanelerinde iyi bir şeyin olması mümkün değil. Yemekler miktar ve kalite olarak çok kötü ve muamele şekli son derece kötü. Rabbim bizi zelil edeni zelil etsin!" dedi.
İsrail hapishanelerindeki kadınların çokluğu karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Amru, sözlerini şöyle tamamladı: "Her gün denetimlere tabi tutuluyoruz ve her hafta bir baskın, baskı ve kötü koşullar..."
HAPİSHANEDEN TANINMAYACAK HALDE ÇIKTI
Aynı zamanda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden 61 yaşındaki Halide Cerrar, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, 1 yıldan uzun bir süre kaldığı hapishaneden neredeyse tanınmayacak halde çıktı.
İsrail'in 26 Aralık 2023'te Ramallah'taki evinde alıkoyduğu ve idari tutukluluk kapsamında hiçbir suçlama olmadan cezaevinde tuttuğu Cerrar'ın, dün gece serbest bırakıldığında saçlarının beyazladığı, zayıfladığı ve zorlukla yürüdüğü görüldü.
Başta alıkonulanlar olmak üzere Filistinli kadınların hakkını savunmasıyla bilinen Cerrar, İsrail'in hapishanelerinin en kötü hücrelerden birinde 160 gün geçirdiği belirtildi.
Cerrar'ın serbest kaldığı ve zayıf düştüğü görüntüler Filistinlileri duygulandırdı. Sosyal medyada geniş çapta yayılan görüntüler, Filistinliler tarafından "İsrail'in suçu" şeklinde nitelenerek, Cerrar'ın maruz kaldığı şartlara tepki gösterildi.
Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, özgürlüğüne kavuşan Filistinli kadınlar, İsrail hapishanelerinde geçirdikleri sürede darp, taciz, hakaret ve kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi.
"HALİDE'NİN BAŞINA GELENLER SON DERECE KORKUNÇTU"
Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, İsrail makamlarının Cerrar'ı temiz hava ve yiyecekten mahrum bıraktığını söyledi. Serahine, "Esirlerin işleriyle ilgilenen kurumlar, İsrail'in Halide'yi serbest bırakma kararından şüpheliydi, onun başına gelenler son derece korkunçtu." dedi.
Cerrar'ın hapishanedeki durumuna ilişkin Serahine, "12 Ağustos 2024'ten bu yana Halide, İsrail'de akla gelebilecek en eski ve en kötü hücrelerden birinde hücre hapsinde tutuluyordu. İsrail makamları, Halide'ye karşı tecritten, açlığa ve insan hayatının ihtiyaç duyacağı en küçük ayrıntıdan bile mahrum bırakmaya kadar her düzeyde baskı ve istismar suçları işledi. Halide'nin hücre hapsi müddetinin ucu açıktı." ifadelerini kullandı.
Filistin Esirler Cemiyetine göre Cerrar , İsrail hapishanede tutulduğu müddetin çoğunu hücre hapsinde geçirdi.
"HER GÜN ÖLÜYORUM"
Halide Cerrar, Ağustos 2024'te kendisini ziyaret eden avukatı aracılığıyla yazdığı mektupta, "Her gün ölüyorum çünkü kaldığım hücre havanın bile girmediği küçük kapalı bir kutuya benziyor." ifadelerine yer vermişti.
Kaldığı hücrede sadece tuvaletin bulunduğunu, onun üzerindeki küçük pencerenin de kapatıldığını aktaran Cerrar, "Hücre kapısındaki delikleri bile kapattılar, bana nefes alacak hiçbir şey bırakmadılar. Hücremde boğuluyorum. Hayatta kalmak için nefes alacak oksijeni bulmayı umarak saatlerce bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Hücresindeki suyu bile kestiklerini kaydeden Cerrar, içme suyu istediğinde dahi 4 saat sonra getirdiklerini anlatmıştı.
Cerrar o dönem 8 gün hücresinde kaldıktan sonra hava almak için bahçeye çıkmasına izin verildiğini belirtmiş getirdikleri yetersiz ve kötü yemeği bile kasıtlı olarak geciktirdiklerini ifade etmişti.