Irak Başbakanı Zeydi'nin ilk yurt dışı ziyareti ABD'ye: Trump'la görüştü

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı. Zeydi, başkent Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Trump ile birlikte basına açıklamalarda bulunan Zeydi, ziyaretinin yalnızca diplomatik bir ziyaret olmadığını belirterek, "Bu ziyaret, Irak ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın yeni dönemini başlatmak ve Amerikan şirketlerinin Irak pazarındaki yatırımlarını artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.