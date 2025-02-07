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Yapay zekada “deep”siz savaş! Micrososf, Alphabet, Amazon, Meta: 2025’te harcamalar çığırından çıkıyor

Teknoloji devlerinin yapay zeka savaşı kızıştı. Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta’nın 2024’te toplam 246 milyar dolarlık sermaye harcaması yaptığı bilinirken 2025’te ise bu rakamın 320 milyar doları aşması bekleniyor. Çinli start-up DeepSeek'in piyasaya vurduğu büyük darbenin ardından yapay zekada yarış adeta kontrolden çıktı.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 14:04
Yapay zekada deepsiz savaş! Micrososf, Alphabet, Amazon, Meta: 2025’te harcamalar çığırından çıkıyor

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    Teknoloji devlerinde yapay zeka yarışı devam ediyor. Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta'nın 2024'te toplam 246 milyar dolarlık sermaye harcaması yaptığı bilinirken 2025'te ise bu rakamın 320 milyar doları aşması bekleniyor. Yapay zeka yarışında büyük teknoloji şirketlerinin devasa harcamalarının yeni yılda "kontrolsüz" bir şekilde devam edeceği belirtiliyor.

    Yapay zeka, Takvim Fotoğraf ArşiviYapay zeka, Takvim Fotoğraf Arşivi

    TEKNOLOJİ DEVLERİNDE YAPAY ZEKA YARIŞI

    Dört önde gelen ABD teknoloji şirketinin harcamaları geçen yıl zaten %63 artarak tarihi seviyelere ulaşmıştı. Şimdi yöneticiler, yeni teknolojiye yatırılan büyük meblağlar hakkındaki endişeleri reddederek AI yatırımlarını hızlandırmaya adeta yemin ediyor.

    151 MİLYAR DOLARDAN 320 MİLYAR DOLARA

    Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta, 2023'teki 151 milyar dolardan 2024'te 246 milyar dolarlık toplam sermaye harcaması bildirdi. 2025'te ise bu yıl harcamaların 320 milyar doları aşabileceği öngörülüyor.

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    600 MİLYAR DOLARLIK PİYASAYA DEEPSEEK DARBESİ

    Çinli start-up DeepSeek'in, Nvidia'nın en gelişmiş grafik işlemcilerine ihtiyaç duymadan, Google ve OpenAI benzeri yeteneklere sahip bir modelin geliştirdiğini iddia etmesi, endişeleri artırdı. DeepSeek'in R1 modelinin tanıtımının ardından Nvidia'nın hisleri yüzde 17 değer kazanırken 600 milyar dolarlık piyasanın silinmesine neden oldu.

    Çin'in yapay zeka adımı: DeepSeek

    200 MİLYAR DOLARLIK DEĞER KAYBI

    Microsoft ve Alphabet, bulut bilişim döngüsünden beklenen düşük büyüme ve artan yatırım harcamaları nedeniyle toplamda yaklaşık 200 milyar dolar değer kaybı yaşandı. Yatırımcılar, yüksek yapay zeka harcamalarının artan gelirle desteklenmesi durumunda nakit nakit paraları, temettü ve his geri alımlarında sıkıntı yaşayabileceğinden endişe ediyor.

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    "YAPAY ZEKANIN OLAĞANÜSTÜ FIRSATI"

    Büyük teknolojilerin ise kayıt altına alındığı belirlendi. Google CEO'su Sundar Pichai, 2025 için planlanan 75 milyar dolarlık yatırım harcamasının artışını "yapay zekanın olağanüstü fırsatı" olarak yorumlarken Microsoft CEO'su Satya Nadella, Azure için 80 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını belirtti. Amazon CEO'su Andy Jassy ise, 2024'te 77 milyar dolar olan harcamayı 2025'te 100 milyar doların üzerinden çıkaracaklarını ve bunun büyük ölçüde Amazon Web Services'te yaşamaya devam edeceğini ifade etti. Meta ise 2024'te 40 milyar dolarlık yatırım sağladıktan sonra "yüzlerce milyar" yatırım ek yatırım planlarını duyurarak olumlu bir piyasa tepkisi aldı.

    "Muhteşem Yedi" olarak anılan Apple, Nvidia, Tesla ve diğer büyük oyuncuların da sermaye harcamaları, ABD'nin S&P 500 listesindeki diğer 493 şirketin takip ettiği şeyin çok üzerinde seyrediyor. Bu kârlılıklarda ise aynı dönemde yüzde 33 artış gözlemlenirken, endeksin geri kalanında bu artış yüzde 5 seviyede kaldı.

    Amazon, ReutersAmazon, Reuters

    OPENAI'DEN 25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

    Yatırımın sadece borsada işlem gören devlerle sınırlı kalmadığı bir alanda, OpenAI CEO'su Sam Altman, SoftBank ve Oracle ile birlikte ABD'de yapay zeka ile ilgili altyapıya 100 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Japon yatırımcının, start-up'a 25 milyar dolarlık yatırım yapma görüşmelerinde olduğu belirtiliyor.

    YAPAY ZEKADA "AI" KIŞI

    Analistler, yapay zeka alanında "AI kışının" yaşanabileceği ihtimaline rağmen, pazar gücünün bu alandaki yatırımlarını aksatmadan sürdürmesinin, uzun vadeli rekabet avantajını sağladığını vurguluyor.

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