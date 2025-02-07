Trump’tan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım kararı! Netanyahu ABD’deyken imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ilhak açıklamalarının ardından skandal bir karar daha aldı ve tarihi bir karar alarak İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayan bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP'TAN "GAYRİMEŞRU" KARAR

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) yaptırım öngören kararı imzalayan Trump, mahkemeyi "Amerika'yı ve yakın müttefiki İsrail'i hedef alan gayrimeşru ve temelsiz eylemlerde bulunmakla" suçladı.

Trump'ın imza attığı düzenleme ICC'nin Amerikan vatandaşları veya müttefiklerine yönelik soruşturmalarına yardımcı olan kişilere ve ailelerine mali ve vize kısıtlamaları getiriyor.

NETANYAHU ABD'DEYKEN İMZALADI

Trump'ın tasarıyı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyareti sırasında imzaladığı bildirildi.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

ICC, geçtiğimiz kasım ayında, İsrail'in reddettiği Gazze'deki iddia edilen savaş suçları nedeniyle Netanyahu için bir tutuklama emri çıkarmıştı. Mahkeme ayrıca, İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas komutanı Muhammed Deif içinde tutuklama emri kararı vermişti.

Hamas geçtiğimiz haftalarda, Deif'in 2024'te İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında şehit olduğunu ilan etti.

HOLLANDA'DAN TRUMP'A TEPKİ

Mahkemeye ev sahipliği yapan Hollanda, Trump'ın kararından "üzüntü duyduğunu" açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X. tarihli yazısında, "Mahkemenin çalışması cezasızlıkla mücadelede hayati önem taşıyor" dedi.