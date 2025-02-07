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Trump’tan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım kararı! Netanyahu ABD’deyken imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) yaptırım uygulayan başkanlık kararına imza attı. Trump’ın kararı, ABD’ye gelen Netanyahu’nun ziyareti sırasında aldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 11:59
Trump’tan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım kararı! Netanyahu ABD’deyken imzaladı

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    ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ilhak açıklamalarının ardından skandal bir karar daha aldı ve tarihi bir karar alarak İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayan bir başkanlık kararnamesine imza attı.

    ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

    TRUMP'TAN "GAYRİMEŞRU" KARAR

    Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) yaptırım öngören kararı imzalayan Trump, mahkemeyi "Amerika'yı ve yakın müttefiki İsrail'i hedef alan gayrimeşru ve temelsiz eylemlerde bulunmakla" suçladı.

    Trump'ın imza attığı düzenleme ICC'nin Amerikan vatandaşları veya müttefiklerine yönelik soruşturmalarına yardımcı olan kişilere ve ailelerine mali ve vize kısıtlamaları getiriyor.

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    NETANYAHU ABD'DEYKEN İMZALADI

    Trump'ın tasarıyı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyareti sırasında imzaladığı bildirildi.

    NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

    ICC, geçtiğimiz kasım ayında, İsrail'in reddettiği Gazze'deki iddia edilen savaş suçları nedeniyle Netanyahu için bir tutuklama emri çıkarmıştı. Mahkeme ayrıca, İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas komutanı Muhammed Deif içinde tutuklama emri kararı vermişti.

    Hamas geçtiğimiz haftalarda, Deif'in 2024'te İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında şehit olduğunu ilan etti.

    UCM'nin kararı ne anlama geliyor?

    HOLLANDA'DAN TRUMP'A TEPKİ

    Mahkemeye ev sahipliği yapan Hollanda, Trump'ın kararından "üzüntü duyduğunu" açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X. tarihli yazısında, "Mahkemenin çalışması cezasızlıkla mücadelede hayati önem taşıyor" dedi.

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