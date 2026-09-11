Yemen'de de kullanıldı ÇİN MERKEZLİ AKTÖR ANTİ-TORPİDO SİSTEMİ İÇİN CLAUDE'U KULLANDI Öte yandan rapordaki diğer vaka örneğinde ise Çin merkezli bir aktörün, bir anti-torpido silah sistemi geliştirmek için Claude'u kullandığı belirtildi. Aktörün, silah sisteminin ateş kontrol yazılımının bazı bölümlerini geliştirmek, test planı hazırlamak ve sistemi ABD'nin anti-torpido ve denizaltı savunma programlarıyla karşılaştırmak için Claude'dan yararlandığı aktarılan raporda, şirketin faaliyetlerinin Çin savunma sanayisindeki bir üreticiyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtildi. RUSYA VE ÇİN BAĞLANTILI SİBER CASUSLUK FAALİYETLERİ Siber operasyonlar konusunda verilen örnekler arasında Rusya'ya ait casusluk faaliyetleri yer alırken, söz konusu faaliyetlerde çoğunlukla Ukrayna ve Avrupa hükümetlerindeki askeri istihbaratın hedef alındığı kaydedildi. Başka bir casusluk örneğinde ise Çin'de yaşadığı düşünülen aktörlerin, üretim sistemlerine yönelik sızma girişimlerinin yanı sıra Orta Doğu, Avrupa ve Güneydoğu Asya'daki yabancı hükümetlere ait ağlara yönelik keşif faaliyetleri yürüttüğü ortaya konuldu. Başka bir örnekte ise mali amaçlı ve şantaj yöntemini kullanan çok sayıda siber suç faaliyetinin tespit edildiği ve bunların engellendiği bildirildi. Raporda ayrıca, Fransa'da bir kişinin Claude'u kullanarak Avrupa'daki siyasi partileri, medya kuruluşlarını ve düşünce kuruluşlarını hedef aldığının tespit edildiği aktarıldı.

İRAN VE BASRA KÖRFEZİ'Nİ HEDEF ALAN GÖZETLEME OPERASYONU Gözetleme operasyonları kapsamında ise Haziran 2026'da İran ve Basra Körfezi bölgelerini hedef alan bir hesabın belirlendiği kaydedildi. Buna göre, bölgedeki kullanıcıların sosyal medya faaliyetlerini analiz etmek, sınıflandırmak ve profillerini çıkarmak amacıyla bir gözetim platformu kuran hesabın yasaklandığı belirtildi. Yapılan soruşturma sonucunda ise söz konusu hesabın "S2T Unlocking Cyberspace" adlı bir kuruluş tarafından veya bu kuruluş adına yürütüldüğü ortaya çıkarken, açık kaynak araştırmalarının kuruluşun İsrail-Singapur menşeli bir istihbarat sağlayıcısı olduğuna işaret ettiği aktarıldı. ÇİN'DE CLAUDE İLE "KAMUOYU İZLEME" ARACI Başka bir gözetleme operasyonunun da Çin merkezli olduğu kaydedilen raporda, Claude'un otomatik bir "kamuoyu izleme" aracı olarak kullanıldığı ifade edildi. Söz konusu kullanıcının Claude'u; muhalifleri, aktivistleri, etnik azınlıkları, Çin diasporasını ve yabancı medyayı siyasi istikrara yönelik tehditler olarak listeleyen hükümet brifingleri hazırlamak için kullandığı kaydedildi.

Basra Körfezi'ni hedef alan bir hesap belirlendi. FLÖRT UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKÂ KULLANILDI Dolandırıcılık ve sahtekârlık uygulamalarına da yer verilen raporda, Çin merkezli bir uygulama stüdyosunun Claude yardımıyla 20'den fazla flört uygulamasından oluşan bir ağ oluşturduğu belirtildi. Bu stüdyonun, hizmetlerin tamamen insanlar tarafından sunulduğunun iddia edilmesine rağmen kullanıcılarla sohbet etmek için yapay zekâ karakterler geliştirdiği ifade edildi. Raporda, yalnızca 2 haftalık bir süre içinde en az 25 bin farklı kişiyle sohbet eden 4 bin 700'den fazla yapay zekâ karakter tespit edildiği kaydedildi. ANTHROPIC'İN MODELLERİ "YASA DIŞI DAMITMA" İÇİN KULLANILDI Raporda, daha gelişmiş yapay zekâ modeli çıktılarından yararlanarak daha düşük kapasiteli bir modelin eğitilmesi anlamına gelen "damıtma" yöntemine ilişkin örneklere de yer verildi. Damıtma yönteminin yapay zekâ alanında sıkça kullanılan bir eğitim yöntemi olduğu vurgulanan raporda, öte yandan izinsiz olarak başka modelleri kopyalama amacı taşıması durumunda bu yöntemin "yasa dışı" hâle geldiğinin altı çizildi. Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba bağlantılı aktörlerin bu kapsamda yapay zekâ modellerinin yeteneklerini yasa dışı yollarla kopyalamaya çalıştığının tespit edildiği belirtildi. Bu faaliyetin, şu ana kadar kaydedilen en büyük "yasa dışı damıtma saldırısı" olarak nitelendirildiği raporda, 3 bin 500'ün üzerinde sahte hesaptan günlük yaklaşık 3 milyon işlem gerçekleştirildiği bildirildi. Raporda ayrıca, Alibaba'nın modellerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan bu saldırıların yazılım mühendisliği gibi unsurları hedef aldığı ifade edildi.

Damıtma yöntemleri ortaya çıktı MOONSHOT AI, CLAUDE YANITLARINI KİMİ KULLANICILARINA İLETTİ Çinli yapay zekâ şirketi Moonshot AI'ın da faaliyetlerine yer verilen raporda, şirketin kullanıcı taleplerini kendi modeli olan "Kimi" yerine Claude'a ilettiğinin tespit edildiği belirtildi. Moonshot'ın daha sonra kullanıcılara Claude'un yanıtlarını gösterdiği belirtilen açıklamada, "Kullanıcılar Kimi modelini kullandıklarını zannederken, aslında Claude'dan yanıt alıyorlardı." ifadesi kullanıldı. DEEPSEEK'İN TALEPLERİ GİZLİCE CLAUDE'A İLETTİĞİ BELİRTİLDİ Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek'in de Moonshot'a benzer faaliyetlerde bulunduğu kaydedilen raporda, şirketin müşterilerini bilgilendirmeden iletişimi gizlice Claude'a ilettiği belirtildi.