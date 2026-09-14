Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsraillilerin artan arazi ve gayrimenkul alımlarından 1963 olaylarına, Türkiye'nin bölgedeki gücünden 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na kadar birçok konuda konuşan Kossifos, Rum tarafına hem Kıbrıslı Türklerle yakınlaşma hem de Türkiye ile iyi ilişkiler kurma çağrısı yaptı. Ancak Kossifos, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin geliştirilmesini savunurken Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesini savunan Enosis görüşünden de vazgeçmediğini açıkça dile getirdi.

Rum tarihçi Jerry Kossifos, Kıbrıslı Türklere yönelik geçmişteki tutum konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)



"TOPRAKLARIMIZI SATMAMALIYIZ"

Kossifos, İsraillilerin Güney Kıbrıs'taki arazi ve gayrimenkul alımlarının önüne geçilmesi gerektiğini savundu. İsrail'deki güvenlik ortamı nedeniyle ülkeden ayrılan kişilerin Kıbrıs'a yönelmesinin mümkün olduğunu ileri süren Kossifos, şu ifadeleri kullandı:

"Topraklarımızı satmayı durdurmalıyız. Bir gün Filistin'de en iyi toprakları satın aldıkları gibi bizim en iyi topraklarımızı da satın almayı başaracaklar."

Panayiotou'nun, İsraillilerin Filistin'de izledikleri yöntemin benzerini Kıbrıs'ta uygulayıp uygulamayacaklarını sorması üzerine Kossifos, İsraillilerin amacının "hayatta kalmak" olduğunu savundu.

Kossifos, "İsrail'de yaşayamazlarsa, şu anda tehlikeyi görüp ayrıldıkları gibi başka yerde yaşamaya çalışacaklar. Kıbrıs'ta, bizim topraklarımızda yaşamaya çalışacaklar" dedi.