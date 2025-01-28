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İskandinav liderler Trump'a meydan okudu! Grönland için 2 milyar dolarlık bütçe

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland bölgesinin kontrolünün ABD'ye geçmesi gerektiğini söylemesinin ardından bölgede gerilim arttı. Danimarka, Grönland'ın da bulunduğu Arktik bölgesi için askeri harcamalarını artırma kararı aldı. Ülke bölgede güvenliği sağlamak için 2 milyar dolar para harcayacak. Öte yandan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç, İsveç, Finlandiya başbakanlarını evinde akşam yemeğinde ağırladı. Frederiksen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Durumun ciddiyetini paylaşıyoruz. Danimarka yalnız değildir" yazdı.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 15:51 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:03
İskandinav liderler Trump’a meydan okudu! Grönland için 2 milyar dolarlık bütçe

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ı satın alma" açıklamalarına karşı Danimarka'dan bölgedeki varlığını güçlendirmeye yönelik hamle geldi.

    Danimarka Savunma Bakanlığı, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki savunma anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

    Açıklamada, Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland yönetimlerinin işbirliği sonucu bu anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

    Anlaşmayı destekleyen tarafların bölgenin egemenliğini korumayı ve gözetim kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 3 yeni Arktik deniz kuvvetleri gemisinin Grönland çevresinde görev alacağı, uzun menzilli 2 insansız hava aracının da bölgede denetleme yapmak için kullanılacağı belirtildi.

    Trump'ın söylemlerinin ardından Danimarka'dan bölgedeki varlığını güçlendirmeye yönelik yeni hamle geldi. (AA)Trump'ın söylemlerinin ardından Danimarka'dan bölgedeki varlığını güçlendirmeye yönelik yeni hamle geldi. (AA)

    Açıklamada, tarafların 2025'in ilk yarısında konuya ilişkin ikinci anlaşmaya varılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

    Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, düzenledikleri basın toplantısında savunma anlaşmasını değerlendirdi.

    "VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

    Poulsen, "Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenlik ve savunma konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu nedenle bölgede varlığımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

    Motzfeldt de Grönland ve çevresinde güvenliği artırmaya yönelik savunma anlaşmasından memnun olduklarını dile getirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump. (AA)ABD Başkanı Donald Trump. (AA)

    Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre Kopenhag hükümeti, Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için de 3 yıl süreli genişletilmiş eylem planı açıkladı. "Göz ardı edilen Grönlandlı ayrımcılığını" ele almaya odaklanacak, 4 yılı kapsayan yeni eylem planına ilişkin 35 milyon DKK (yaklaşık 4,9 milyon dolar) tahsis edildi.

    PASAPORTLARDA 'GRÖNLANDLI' YAZILMASINA İZİN VERİLECEK
    Eylem planı çerçevesinde Grönlandlılara, öz kimlik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, pasaportlarında milliyetlerinin "Grönlandlı" olarak yazılmasına izin verilecek.

    DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA
    Öte yandan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen geçtiğimiz günlerde Norveç, İsveç, Finlandiya liderlerini evinde akşam yemeğinde ağırladı.

    Danimarka Başbakanı, İskandinav liderleri konutunda ağırladı. (Sosyal medya paylaşımı)Danimarka Başbakanı, İskandinav liderleri konutunda ağırladı. (Sosyal medya paylaşımı)

    Frederiksen akşam yemeğinde çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından "Bu akşam Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten Kuzey ülkelerinden meslektaşlarımı kendi evimde akşam yemeğine ağırlıyorum. Daha önce Başbakanlık'ta bir toplantı gerçekleştirmiştik. Kuzey ülkeleri olarak her zaman birlikte durduk. İçinde bulunduğumuz yeni ve daha öngörülemez gerçeklikte, güçlü ve yakın ittifaklar ile dostlukların önemi daha da artmış durumda. Şunu unutmamalıyız ki Danimarka yalnız değil" notu ile paylaştı.

    Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Norveç, İsveç, Finlandiya liderlerini evinde akşam yemeğinde ağırladı. (Sosyal medya paylaşımı)Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Norveç, İsveç, Finlandiya liderlerini evinde akşam yemeğinde ağırladı. (Sosyal medya paylaşımı)

    TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?
    Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

    ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

    Danimarka, Arktik bölgesinin güvenliği için yaklaşık 2 milyar dolar harcayacak. (AA)Danimarka, Arktik bölgesinin güvenliği için yaklaşık 2 milyar dolar harcayacak. (AA)

    Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları'yla birlikte iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

    Arktikteki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?Arktikteki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?

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