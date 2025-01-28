Danimarka Başbakanı, İskandinav liderleri konutunda ağırladı. (Sosyal medya paylaşımı)

Frederiksen akşam yemeğinde çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından "Bu akşam Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten Kuzey ülkelerinden meslektaşlarımı kendi evimde akşam yemeğine ağırlıyorum. Daha önce Başbakanlık'ta bir toplantı gerçekleştirmiştik. Kuzey ülkeleri olarak her zaman birlikte durduk. İçinde bulunduğumuz yeni ve daha öngörülemez gerçeklikte, güçlü ve yakın ittifaklar ile dostlukların önemi daha da artmış durumda. Şunu unutmamalıyız ki Danimarka yalnız değil" notu ile paylaştı.