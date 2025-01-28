ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ı satın alma" açıklamalarına karşı Danimarka'dan bölgedeki varlığını güçlendirmeye yönelik hamle geldi.
Danimarka Savunma Bakanlığı, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki savunma anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland yönetimlerinin işbirliği sonucu bu anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Anlaşmayı destekleyen tarafların bölgenin egemenliğini korumayı ve gözetim kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 3 yeni Arktik deniz kuvvetleri gemisinin Grönland çevresinde görev alacağı, uzun menzilli 2 insansız hava aracının da bölgede denetleme yapmak için kullanılacağı belirtildi.
Trump'ın söylemlerinin ardından Danimarka'dan bölgedeki varlığını güçlendirmeye yönelik yeni hamle geldi. (AA)
Açıklamada, tarafların 2025'in ilk yarısında konuya ilişkin ikinci anlaşmaya varılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.
Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, düzenledikleri basın toplantısında savunma anlaşmasını değerlendirdi.
"VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ"
Poulsen, "Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenlik ve savunma konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu nedenle bölgede varlığımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.
Motzfeldt de Grönland ve çevresinde güvenliği artırmaya yönelik savunma anlaşmasından memnun olduklarını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump. (AA)
Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre Kopenhag hükümeti, Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için de 3 yıl süreli genişletilmiş eylem planı açıkladı. "Göz ardı edilen Grönlandlı ayrımcılığını" ele almaya odaklanacak, 4 yılı kapsayan yeni eylem planına ilişkin 35 milyon DKK (yaklaşık 4,9 milyon dolar) tahsis edildi.
PASAPORTLARDA 'GRÖNLANDLI' YAZILMASINA İZİN VERİLECEK
Eylem planı çerçevesinde Grönlandlılara, öz kimlik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, pasaportlarında milliyetlerinin "Grönlandlı" olarak yazılmasına izin verilecek.
DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA
Öte yandan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen geçtiğimiz günlerde Norveç, İsveç, Finlandiya liderlerini evinde akşam yemeğinde ağırladı.