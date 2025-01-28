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Sırbistan Başbakanı Milos Vucic istifa etti

Sırbistan Başbakanı Milos Vucic, bir süredir devam eden protestolar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Vucic bu istifayla kitlesel protestoların ülke geneline yayılmasından bu yana görevinden ayrılan en üst düzey yetkili oldu.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 13:55 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 14:02
Sırbistan Başbakanı Milos Vucic istifa etti

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    Sırbistan Başbakanı Milos Vucic, protesto gösterileri nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

    GÖREVİNDEN AYRILAN ÜST DÜZEY YETKİLİ!

    Vucic bu istifayla kitlesel protestoların ülke geneline yayılmasından bu yana görevinden ayrılan en üst düzey yetkili oldu.

    PROTESTOCU ÖĞRENCİLERİ DİYALOĞA DAVET ETMİŞTİ
    Protestocu öğrencilerin taleplerini değerlendiren Vucic, bunların tamamının yerine getirildiğini söylemişti. Vucic, protestolar sırasında öğrenci ve öğretim üyelerine saldıran kişilerin kimlik tespiti ve cezai işlem yapılması için adımlar atıldığını, protestolar sırasında gözaltına alınan öğrenci ve aktivistler için bir af kararı imzalayacağını ve bütçeden yükseköğretime ayrılan payın yüzde 20 artırılması talebinin de yerine getirileceğini duyurmuştu. Siyasi muhaliflerin öğrencilerin duygularını istismar ettiğini savunarak, öğrencilere diyalog çağrısı yapan Vucic, "Siyasi krizlerin varlığı, ekonomik kalkınma için ciddi bir sorun teşkil ediyor ve insanların daha yüksek ücretlere ve daha yüksek emekli maaşlarına sahip olmaları bizim için son derece önemli. Ekonomi, hayatın özü konumunda ve savaşlar, çatışmalar, enerji sorunları ve politika gibi birçok dış faktörden etkileniyor. Ekonomi, siyasi ve psikolojik faktörlere bağlı. İstikrar olmadan ekonomik kalkınma olmaz. Bu yüzden de mevcut durum, bizim için hayati öneme sahip. Diyaloğun başlaması, toplumumuzun iyileşmesinin başlaması anlamına gelebilir" demişti.

    NE OLMUŞTU?

    Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

    Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

    Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

    Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

    Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.

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