Yahya Sinwar’ın yerine kim geçecek? Komitede sır gibi saklanan isim Muhammed Sinwar mı? İşte Hamas’ın yeni lideri

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit düşmesinin ardından Hamas'ın liderliğini kimin devralacağı da merak konusu oldu.
Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit düşmesinin ardından Hamas'ın liderliğini kimin devralacağı da merak konusu oldu.
YAHYA SİNWAR'IN HALEFİ KİM OLACAK?
BBC'ye konuşan iki Hamas yetkilisi, Sinwar'ın halefini seçmek için yapılacak olan görüşmelerin çok yakında başlayacağını söyledi.
İŞTE HAMAS LİDERLİĞİ İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY!
Yetkililer Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve Hamas'ın Gazze dışındaki en üst düzey yetkilisi olan Halil El Hayya'nın güçlü bir aday olarak görüldüğünü söyledi.
Katar'da bulunan El-Hayya, şu anda Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde Hamas heyetine başkanlık ediyor ve Gazze'deki durum hakkında derin bilgi, bağlantı ve anlayışa sahip.
HAMAS'IN YENİ LİDERİ GİZLİ Mİ TUTULACAK?
Hamas'tan bir yetkili pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, hareketin güvenlik nedeniyle yeni liderinin kimliğini gizli tutmasının muhtemel olduğunu söyledi. Hamas 2003 yılında Hamas lideri Şeyh Amhed Yasin ve 2004'te halefi Dr. Abdülaziz el-Rantisi'nin İsrail saldırısında şehit düşmesinin ardından yeni lideri gizli tutmuştu.
GEÇİCİ KOMİTE KURULDU! KİMLİĞİ GİZLİ OLAN İSİM KİM?
Hamas'ın 2025 Mart ayında yeni liderini seçmeyi planladığı ancak o zamana kadar beş üyeli bir komite tarafından yönetileceği belirtiliyor. Komitede Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Caberin, Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve kimliği henüz açıklanmayan beşinci bir kişinin yer alacağı öne sürüldü.
BBC'ye konuşan yetkili, Halil el-Hayya'nın Gazze ile ilgili konularda doğrudan sorumluluğu olmasının yanı sıra çoğu siyasi ve dış işlerden sorumlu olduğunu ve hareketin fiili olarak geçici lideri olduğunu belirtti.
GİZLİ BEŞİNCİ KİŞİ KİM?
Peki, komitede olduğu iddia edilen gizli beşinci kişi kim?
İSRAİL ORDUSU MUHAMMED SİNWAR'I ARIYOR
İsrail basını Hamas liderinin şehadetinin ardından Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar'ı aradıklarını duyurdu. The Jerusalem Post'un daha bir ay önce Muhammed Sinwar ile ilgili bir haber yaptığı ve Hamas'ın gizli lideri olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı.
İsrail ordusunun askeri sözcüsü Daniel Hagari, geçtiğimiz hafta İsrail'in, öldürülen Hamas liderinin kardeşi Muhammed Sinvar ve tüm Hamas askeri komutanlarını aktif olarak aradığını söyledi.
HAMAS'IN YENİ LİDERİ O MU OLACAK?
Muhammed Sinwar, Yahya Sinwar'ın şehadetinin ardından Hamas liderliğine gelmesi beklenen isimlerden biri olarak görülüyor.
İSRAİL BASINI "HAMAS'IN GİZLİ LİDERİ" DEMİŞTİ
İsrail gazetesi Jerusalem Post henüz bir ay önce 7 Eylül'de Yahya Sinwar'ın kardeşi ile ilgili bir haber yayımlamış ve "Muhammed Sinwar kimdir? Hamas'ın İsrail'e karşı mücadelesindeki gizli lideri" ifadelerini kullanmıştı.
ABİSİ GİBİ MÜLTECİ KAMPI'NDA DOĞDU
1973'te Han Yunus'ta mülteci kampında doğan Muhammed Sinwar, ağabeyi Yahya Sinwar'dan 13 yaş küçük. Yahya Sinwar 1989'da İsrail ile iş birliği yapan beş kişiyi öldürüp beş kez müebbet hapis cezası aldığında Muhammed henüz 14 yaşındaydı. The Jerusalem Post, bu süreç için "Artık sadece Yahya'nın kardeşi değil, aynı zamanda Hamas'ın kurucularından birinin de kardeşiydi." ifadelerini kullandı.
HAMAS'IN KRİTİK İSİMLERİYLE YAKINLAŞTI
Muhammed'in 1991'de İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından "şüpheli terör faaliyetleri" gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ktzi'ot Hastanesi'nde tutulan Muhammed dokuz ay sonra serbest bırakıldı. The Jerusalem Post, Muhammed Sinwar'ın hapishaneden çıktıktan sonra Muhammed Deif, Sa'ad Al Arabid gibi Hamas'ın kritik isimleriyle yakınlaştığını belirtti.
"HAMAS'IN STRATEJİK OYUNCUSU"
Muhammed'in İsrail baskınlarında sık sık tutuklandığı ve üç yıl gözaltında kaldığını biliniyor. The Jerusalem Post, Muhammed yıllar boyunca Hamas'ın kıdemli komutanlarıyla ve İsrail'e karşı büyük operesyonlar düzenleyen Hassan Salameh gibi kilit isimlerle çalıştığına dikkat çekti. Nihayetinde Muhammed'in Hamas'ın askeri stratejisinde önemli bir oyuncu olduğunu belirten The Jerusalem Post "İsrail, çabalamasına rağmen onu avlama konusunda başarısız oldu" dedi.
İSRAİL DEFALARCA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI
Gazze istihbaratına aşina olan İsrailli eski bir güvenlik yetkilisi, İsrail'in medyada yer almamasına rağmen, bugün Muhammed Sinwar'a karşı Hamas'ın diğer üst düzey isimlerine göre daha fazla hedefli operasyon düzenlendiğini ortaya koydu.
HAMAS'TA LİDER ROL
İsrailli askeri yetkili Muhammed Sinwar için şu ifadeleri kullandı:
Muhammed Sinwar, örgütün askeri gelişiminde, sadece el-Kassam Tugayları'nda yer almadı, aynı zamanda sürecin bazı kısımlarında aktif ve hatta lider bir rol oynadı. Evinin son yirmi yılda birkaç kez yıkılması tesadüf değil. Onu ortadan kaldırmak için yapılan operasyonlar muazzamdı ancak başarısız oldu.
GİLAT ŞALİT OLAYI
Muhammed 2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'i kaçırma operasyonunu yönetmişti. 2011'de serbest bırakılıncaya kadar Şalit'i esir tutmuşlardı. 2017 yılına kadar İsrail Cezaevi Hizmetleri İstihbarat Birimi'nin başında bulunan avukat Eyal Borda, geçtiğimiz ay Walla'ya yaptığı açıklamada, Şalit'in kaçırılmasının arkasında Muhammed Sinwar'ın olduğunu belirtti.