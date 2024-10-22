Yahya Sinwar’ın yerine kim geçecek? Komitede sır gibi saklanan isim Muhammed Sinwar mı? İşte Hamas’ın yeni lideri

Hamas lideri Yahya Sinwar 'ın İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit düşmesinin ardından Hamas'ın liderliğini kimin devralacağı da merak konusu oldu.

BBC'ye konuşan iki Hamas yetkilisi, Sinwar'ın halefini seçmek için yapılacak olan görüşmelerin çok yakında başlayacağını söyledi.

İŞTE HAMAS LİDERLİĞİ İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY!

Yetkililer Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve Hamas'ın Gazze dışındaki en üst düzey yetkilisi olan Halil El Hayya'nın güçlü bir aday olarak görüldüğünü söyledi.

Katar'da bulunan El-Hayya, şu anda Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde Hamas heyetine başkanlık ediyor ve Gazze'deki durum hakkında derin bilgi, bağlantı ve anlayışa sahip.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ GİZLİ Mİ TUTULACAK?

Hamas'tan bir yetkili pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, hareketin güvenlik nedeniyle yeni liderinin kimliğini gizli tutmasının muhtemel olduğunu söyledi. Hamas 2003 yılında Hamas lideri Şeyh Amhed Yasin ve 2004'te halefi Dr. Abdülaziz el-Rantisi'nin İsrail saldırısında şehit düşmesinin ardından yeni lideri gizli tutmuştu.

Hamas'tan bir yetkili pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, hareketin güvenlik nedeniyle yeni liderinin kimliğini gizli tutmasının muhtemel olduğunu söyledi.

GEÇİCİ KOMİTE KURULDU! KİMLİĞİ GİZLİ OLAN İSİM KİM?

Hamas'ın 2025 Mart ayında yeni liderini seçmeyi planladığı ancak o zamana kadar beş üyeli bir komite tarafından yönetileceği belirtiliyor. Komitede Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Caberin, Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve kimliği henüz açıklanmayan beşinci bir kişinin yer alacağı öne sürüldü.

BBC'ye konuşan yetkili, Halil el-Hayya'nın Gazze ile ilgili konularda doğrudan sorumluluğu olmasının yanı sıra çoğu siyasi ve dış işlerden sorumlu olduğunu ve hareketin fiili olarak geçici lideri olduğunu belirtti.

GİZLİ BEŞİNCİ KİŞİ KİM?

Peki, komitede olduğu iddia edilen gizli beşinci kişi kim?

İSRAİL ORDUSU MUHAMMED SİNWAR'I ARIYOR

İsrail basını Hamas liderinin şehadetinin ardından Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar'ı aradıklarını duyurdu. The Jerusalem Post'un daha bir ay önce Muhammed Sinwar ile ilgili bir haber yaptığı ve Hamas'ın gizli lideri olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı.

İsrail ordusunun askeri sözcüsü Daniel Hagari, geçtiğimiz hafta İsrail'in, öldürülen Hamas liderinin kardeşi Muhammed Sinvar ve tüm Hamas askeri komutanlarını aktif olarak aradığını söyledi.

İsrail ordusunun askeri sözcüsü Daniel Hagari, Takvim ekran görüntüsü