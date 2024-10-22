SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Kamala Harris’ten Donald Trump çıkışı: Başkan olsaydı Putin Kiev’de oturacaktı

ABD’de 2024 başkanlık seçimine 15 günden az bir süre kala Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında kıyasıya yarış devam ediyor. Harris, Wisconsin eyaletinde yaptığı bir konuşmada Trump’ın seçilmesinin ciddi sonuçları olacağını söyledi ve "Donald Trump başkan olsaydı, Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:26 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:28
Kamala Harris’ten Donald Trump çıkışı: Başkan olsaydı Putin Kiev’de oturacaktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimine 15 günden az bir süre kala Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Kamala Harris arasında kıyasıya yarış devam ediyor.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ReutersDemokratların başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Reuters

15 MİLYON KİŞİ ŞİMDİDEN OY KULLANDI

Seçim için geri sayım devam ederken 15 milyondan fazla kişinin oy kullandığı belirtildi.

HARRIS'TEN TRUMP'A: SEÇİLMESİNİN CİDDİ SONUÇLARI OLUR

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın bir kez daha başkan seçilmesinin, son derece ciddi sonuçları olacağını savundu.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris, ReutersDemokratların başkan adayı Kamala Harris, Reuters

"TRUMP BAŞKAN OLSAYDI PUTİN KİEV'DE OTURUYOR OLACAKTI"

Harris, ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Trump'ın "ciddiyetsiz bir adam" olduğunu iddia etti.

Kamala Harris, "(Trump'ın) Bir kez daha ABD başkanı olmasının sonuçları son derece ciddi olacaktır." dedi.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris, ReutersDemokratların başkan adayı Kamala Harris, Reuters

"Donald Trump başkan olsaydı, Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı." diyen Harris, Trump'ın "hayranlık duyduğu ve güçlü olarak gördüğü kişileri memnun etmek istediğini" söyledi.

Harris, Trump'ın "pandemi döneminde Kovid-19 testlerini kişisel kullanımı için gizlice Putin'e gönderdiğini" belirtti.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını "bir günde çözeceğini" savunduğuna değinen Harris, "Amerikalılar olarak, ABD başkanının böyle bir meseleyi teslimiyet yoluyla çözmesi gerektiğini düşündüğümüzü sanmıyorum." diye konuştu.

Tüm dünyanın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini izlediğini dile getiren Harris, ABD müttefiklerinin seçimler konusunda "endişeli olduğunu" söyledi.

ABD seçimine Epstein damgası! Elon Musk’tan flaş iddia: Milyarderler Kamala Harris’i destekliyor çünkü…ABD seçimine Epstein damgası! Elon Musk’tan flaş iddia: Milyarderler Kamala Harris’i destekliyor çünkü…
ABD seçimine Epstein damgası! Elon Musk'tan flaş iddia: Milyarderler Kamala Harris'i destekliyor çünkü…

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA