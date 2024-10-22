Kamala Harris’ten Donald Trump çıkışı: Başkan olsaydı Putin Kiev’de oturacaktı

ABD 'de 5 Kasım başkanlık seçimine 15 günden az bir süre kala Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Kamala Harris arasında kıyasıya yarış devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris , Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump 'ın bir kez daha başkan seçilmesinin, son derece ciddi sonuçları olacağını savundu.

"TRUMP BAŞKAN OLSAYDI PUTİN KİEV'DE OTURUYOR OLACAKTI"

Harris, ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Trump'ın "ciddiyetsiz bir adam" olduğunu iddia etti.

Kamala Harris, "(Trump'ın) Bir kez daha ABD başkanı olmasının sonuçları son derece ciddi olacaktır." dedi.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Reuters

"Donald Trump başkan olsaydı, Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı." diyen Harris, Trump'ın "hayranlık duyduğu ve güçlü olarak gördüğü kişileri memnun etmek istediğini" söyledi.

Harris, Trump'ın "pandemi döneminde Kovid-19 testlerini kişisel kullanımı için gizlice Putin'e gönderdiğini" belirtti.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını "bir günde çözeceğini" savunduğuna değinen Harris, "Amerikalılar olarak, ABD başkanının böyle bir meseleyi teslimiyet yoluyla çözmesi gerektiğini düşündüğümüzü sanmıyorum." diye konuştu.

Tüm dünyanın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini izlediğini dile getiren Harris, ABD müttefiklerinin seçimler konusunda "endişeli olduğunu" söyledi.