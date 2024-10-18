İsrail Yahya Sinwar’ın kardeşinin peşinde! Hamas’ın gizli lideri: Kim bu Muhammed Sinwar

ABİSİ GİBİ MÜLTECİ KAMPI'NDA DOĞDU

1973'te Han Yunus'ta mülteci kampında doğan Muhammed Sinwar, ağabeyi Yahya Sinwar'dan 13 yaş küçük. Yahya Sinwar 1989'da İsrail ile iş birliği yapan beş kişiyi öldürüp beş kez müebbet hapis cezası aldığında Muhammed henüz 14 yaşındaydı. The Jerusalem Post, bu süreç için "Artık sadece Yahya'nın kardeşi değil, aynı zamanda Hamas'ın kurucularından birinin de kardeşiydi." ifadelerini kullandı.

Yajya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar, Takvim ekran görüntüsü

HAMAS'IN KRİTİK İSİMLERİYLE YAKINLAŞTI

Muhammed'in 1991'de İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından "şüpheli terör faaliyetleri" gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ktzi'ot Hastanesi'nde tutulan Muhammed dokuz ay sonra serbest bırakıldı. The Jerusalem Post, Muhammed Sinwar'ın hapishaneden çıktıktan sonra Muhammed Deif, Sa'ad Al Arabid gibi Hamas'ın kritik isimleriyle yakınlaştığını belirtti.

El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif, Takvim foto arşiv