İsrail Yahya Sinwar’ın kardeşinin peşinde! Hamas’ın gizli lideri: Kim bu Muhammed Sinwar

ABİSİ GİBİ MÜLTECİ KAMPI'NDA DOĞDU
1973'te Han Yunus'ta mülteci kampında doğan Muhammed Sinwar, ağabeyi Yahya Sinwar'dan 13 yaş küçük. Yahya Sinwar 1989'da İsrail ile iş birliği yapan beş kişiyi öldürüp beş kez müebbet hapis cezası aldığında Muhammed henüz 14 yaşındaydı. The Jerusalem Post, bu süreç için "Artık sadece Yahya'nın kardeşi değil, aynı zamanda Hamas'ın kurucularından birinin de kardeşiydi." ifadelerini kullandı.
Yajya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar, Takvim ekran görüntüsü
HAMAS'IN KRİTİK İSİMLERİYLE YAKINLAŞTI
Muhammed'in 1991'de İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından "şüpheli terör faaliyetleri" gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ktzi'ot Hastanesi'nde tutulan Muhammed dokuz ay sonra serbest bırakıldı. The Jerusalem Post, Muhammed Sinwar'ın hapishaneden çıktıktan sonra Muhammed Deif, Sa'ad Al Arabid gibi Hamas'ın kritik isimleriyle yakınlaştığını belirtti.
El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif, Takvim foto arşiv
"HAMAS'IN STRATEJİK OYUNCUSU"
Muhammed'in İsrail baskınlarında sık sık tutuklandığı ve üç yıl gözaltında kaldığını biliniyor. The Jerusalem Post, Muhammed yıllar boyunca Hamas'ın kıdemli komutanlarıyla ve İsrail'e karşı büyük operesyonlar düzenleyen Hassan Salameh gibi kilit isimlerle çalıştığına dikkat çekti. Nihayetinde Muhammed'in Hamas'ın askeri stratejisinde önemli bir oyuncu olduğunu belirten The Jerusalem Post "İsrail, çabalamasına rağmen onu avlama konusunda başarısız oldu" dedi.
İSRAİL DEFALARCA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI
Gazze istihbaratına aşina olan İsrailli eski bir güvenlik yetkilisi, İsrail'in medyada yer almamasına rağmen, bugün Muhammed Sinwar'a karşı Hamas'ın diğer üst düzey isimlerine göre daha fazla hedefli operasyon düzenlendiğini ortaya koydu.
Hamas lideri Yahya Sinwar, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda şehit düştü. Sinwar'ın son görüntüleri İsrail askerlerine karşı son ana kadar mücadele ettiğini gösterdi.
HAMAS'TA LİDER ROL
İsrailli askeri yetkili Muhammed Sinwar için şu ifadeleri kullandı:
Muhammed Sinwar, örgütün askeri gelişiminde, sadece el-Kassam Tugayları'nda yer almadı, aynı zamanda sürecin bazı kısımlarında aktif ve hatta lider bir rol oynadı. Evinin son yirmi yılda birkaç kez yıkılması tesadüf değil. Onu ortadan kaldırmak için yapılan operasyonlar muazzamdı ancak başarısız oldu.
GİLAT ŞALİT OLAYI
Muhammed 2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'i kaçırma operasyonunu yönetmişti. 2011'de serbest bırakılıncaya kadar Şalit'i esir tutmuşlardı. 2017 yılına kadar İsrail Cezaevi Hizmetleri İstihbarat Birimi'nin başında bulunan avukat Eyal Borda, geçtiğimiz ay Walla'ya yaptığı açıklamada, Şalit'in kaçırılmasının arkasında Muhammed Sinwar'ın olduğunu belirtti.