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Amerikan savaş uçağı yere çakıldı! 2 pilot öldü

ABD'de eğitim uçuşu için havalanan savaş uçağı Washington eyaletindeki Mount Rainier bölgesine çakıldı. Uçağın kayıp 2 pilotunun cansız bedenine ulaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:24 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:24
Amerikan savaş uçağı yere çakıldı! 2 pilot öldü

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ABD donanması, rutin eğitim uçuşu sırasında 15 Ekim'de Washington eyaletinde düşen savaş uçağının kayıp 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

ABD DONANMASINDAN AÇIKLAMA
ABD donanması, 15 Ekim'de ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Washington eyaletinin dağlık Mount Rainier bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.

Yere çakılan EA-18G Growler tipi savaş uçağı (Takvim.com.tr / Arşiv)Yere çakılan EA-18G Growler tipi savaş uçağı (Takvim.com.tr / Arşiv)

Açıklamada, düşen uçaktaki kayıp 2 pilotun cansız bedenlerine ait parçaların bulunduğu belirtilerek, pilotların kimliklerinin birkaç gün içinde açıklanacağı kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

EA-18G Growler tipi savaş uçağı 15 Ekim'de rutin eğitim uçuşu esnasında dağlık Mount Rainier bölgesinde düşmüş, enkazın yeri bir gün sonra tespit edilmiş, uçakta bulunan 2 kişinin izine rastlanmamıştı.

Yere çakılan EA-18G Growler tipi savaş uçağı (Takvim.com.tr / Arşiv)Yere çakılan EA-18G Growler tipi savaş uçağı (Takvim.com.tr / Arşiv)

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.


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