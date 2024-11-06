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Yahudilerin yüzde 79’u Kamala Harris’e oy verdi! Siyonistler destekledi Amerikan medyası uçurdu yine de kazanamadı

ABD’nin 47. Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump seçildi. Trump’ın galibiyetinin ardından İsrail basınında ABD’deki Yahudilerin kime oy verdiğine ilişkin analizler geldi. The Times of Israel, ABD’deki Yahudilerin çoğunun Demokrat aday Kamala Harris’i desteklediğini belirtti. Öte yandan seçim kampanyası boyunca Kamala Harris’e destek veren Google’ın ise oy verme sürecinde Harris lehine yaptığı bir skandal daha ortaya çıktı. Harris ise siyonist lobinin tüm desteğine rağmen seçimi kaybetti.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:12 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:56
Yahudilerin yüzde 79’u Kamala Harris’e oy verdi! Siyonistler destekledi Amerikan medyası uçurdu yine de kazanamadı

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ABD'de 60. Başkanlık seçimini eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump kazandı. Trump'ın galibiyetinin ardından İsrail basınında, ABD'deki Yahudilerin çoğunun Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediği belirtildi.

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ABD'Lİ YAHUDİLER KAMALA HARRIS'E OY VERDİ

The Times of Israel en geniş çaplı anketlerden birine göre ABD Yahudilerinin %79'u Kamala Harris'e oy verdiğini ortaya çıkardı.

Büyük haber kuruluşları konsorsiyumu için bir çıkış anketi üreten National Election Pool, Yahudilerin %79'unun Demokratlara oy verdiğini, Cumhuriyetçilere oy verenlerin ise %21 olduğunu ortaya çıkardı.

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İKİ ANKETTE ORTAYA ÇIKTI

Ulusal havuz anketini yürüten Edison Research, 10 eyaletteki seçmenlere anket uyguladı. Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Ohio, Pennsylvania, Teksas ve Wisconsin'de anket uygulaması yapılırken eEn büyük Yahudi nüfusuna ev sahipliği yapan ve aynı zamanda büyük farklarla Demokratlara oy veren New York ve California'daki seçmenlere anket uygulanmadığı belirtildi.

Fox News, geleneksel çıkış anketlerindeki bazı sorunları çözdüğünü söylediği kendi Seçim Günü "seçmen analizini" yaptı. Yahudilerin %67'sinin Harris'e oy verdiğini, Trump'a ise %31 oy verdiğini buldu. Anket, Yahudilerin Harris'e diğer dinlere mensup üyelerden daha yüksek oranda oy verdiğini ortaya çıkardı.

GOOGLE'DAN KAMALA'YA KONUMLU DESTEK

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimi devam ederken Google'ın seçim usulsüzlüğü ortaya çıktı. Google'ın yerel haritalarla birlikte Demokrat aday Kamala Harris için "Nerede Oy Verilir" rehberi paylaşırken Cumhuriyetçi Donald destekçileri için aynı hizmeti sağlamadı.

Google'ın seçim kampanyası boyunca Trump hakkındaki olumsuz haberleri ön plana çıkardığı biliniyor. Trump, seç

im kampanyası sırasında Google'ı defalarca "sahtekar" ve "yasadışı" olmakla suçlamış, arama motorunu Kamala Harris'in kampanyası için verilen reklamlarda "başlıkları değiştirmekle" suçlamıştı.

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