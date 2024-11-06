Donald Trump’a Avrupa’dan tebrik! Giorgia Meloni ‘İyi işler Başkan’ dedi

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 5 Kasım seçimlerinde 47. ABD Başkanı seçildi.

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 5 Kasım seçimlerinde 47. ABD Başkanı seçildi, Reuters

ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı, Avrupa'daki hükümet ve devlet başkanları tebrik etti.

MELONİ'DEN TEBRİK MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan 'kardeş' milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, ʺŞahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan ‘kardeş’ milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan.ʺ ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de X hesabından "Vatanseverlik, sınır kontrolü, vergi kesintileri, Hristiyan kökenler, ifade özgürlüğü, dünya barışına bağlılık. ABD'de sağduyu, tutku ve umut kazandı. Ne tarihi bir gün. Tebrikler, Başkan Donald Trump." değerlendirmesinde bulundu.