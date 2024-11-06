PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Donald Trump’a Avrupa’dan tebrik! Giorgia Meloni ‘İyi işler Başkan’ dedi

Cumhuriyetçi Donald Trump ABD’nin 47 Başkanı seçildi. 270 delegeye ulaşarak zaferini ilan eden Donald Trump'ı, Avrupa'daki hükümet ve devlet başkanları tebrik etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni X hesabından yaptığı paylaşımda “İyi işler Başkan." ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:55 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:55
Donald Trump’a Avrupa’dan tebrik! Giorgia Meloni ‘İyi işler Başkan’ dedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 5 Kasım seçimlerinde 47. ABD Başkanı seçildi.

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 5 Kasım seçimlerinde 47. ABD Başkanı seçildi, ReutersABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 5 Kasım seçimlerinde 47. ABD Başkanı seçildi, Reuters

ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı, Avrupa'daki hükümet ve devlet başkanları tebrik etti.

CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump: 270 delegeye ulaştıCANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump: 270 delegeye ulaştı

MELONİ'DEN TEBRİK MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan 'kardeş' milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, ʺŞahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan ‘kardeş’ milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan.ʺ ifadelerini kullandı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, ʺŞahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan ‘kardeş’ milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan.ʺ ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de X hesabından "Vatanseverlik, sınır kontrolü, vergi kesintileri, Hristiyan kökenler, ifade özgürlüğü, dünya barışına bağlılık. ABD'de sağduyu, tutku ve umut kazandı. Ne tarihi bir gün. Tebrikler, Başkan Donald Trump." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başlıyor! İlk duruşmada karar çıkacak mı?
MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?
Narin Güran’ın babaannesi konuştu! Ağız birliğini yineledi! Nevzat Bahtiyar’ın evi ilk kez görüntülendi!
İhracatın kalbi Turkuvaz’da atacak! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi gerçekleştirilecek
HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Tarih verildi! İstanbul daha da soğuyacak | 7 Kasım 2024 hava durumu
KAMUYA 1.459 MEMUR ALINACAK! Tarım Bakanlığı, ETİ Maden, Adalet Bakanlığı, Darphane, Karayolları... İşte kadro ve şartlar!
Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı
Galatasaray Norwich City’nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!
Meta’dan katil İsrail’e sosyal kalkan: Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi
Yine ’Köpek Velisi’ yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Dünya ABD seçimleri ve Trump’ı konuşurken Almanya’da hükümet krizi! Scholz koalisyon ortağını direkt görevden aldı
SON DAKİKA