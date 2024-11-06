PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD basınında Trump şoku! Sunucu canlı yayında dehşete düştü: Hüküm giymiş eski başkan…

Cumhuriyetçi Donald Trump 5 Kasım seçiminin ardından 270 delegeye ulaşırken yeniden Beyaz Saray’a doğru yürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump ABD’nin 47. Başkanı oldu. Trump’ın zaferinin ardından ABD basınında ise büyük bir şok dalgası başladı. Önce PSB haber yorumcusu Jonathan Capehart sonra da CNN’in siyasi yorumcusu Van Jones, canlı yayında resmen şok üstüne şok yaşaadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:05 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:27
ABD basınında Trump şoku! Sunucu canlı yayında dehşete düştü: Hüküm giymiş eski başkan…

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçiminin ardından eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump resmi olmayan sonuçlara göre 47. Başkan seçildi. Trump'ın zaferi, aylardır Kamala Harris propagandası yapan ABD basınında resmen şok etkisi yarattı.

CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump: 270 delegeye ulaştıCANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump: 270 delegeye ulaştı

ABD'Lİ HABER YORUMCUSU DEHŞETE DÜŞTÜ

Liberal PBS Haber yorumcusu Jonathan Capehart, eski Başkan Donald Trump'ın güçlü bir noktada olduğunu gösteren ön seçim sonuçları karşısında dehşete düştü.

"Sağa doğru bir kayma var ve sonra Trump'a doğru bir kayma var" diye yakınan Capehart "Bazı açılardan şaşkınım çünkü iki kez azledilmiş, dört kez suçlanmış, 34 suçtan hüküm giymiş eski bir başkandan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Capehart Trump'ın 2020 seçiminin ardından zafer kazanması karşısında şaşkına döndüğünü belirtti.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump konuşma yapmaya hazırlanıyor, Takvim Ekran GörüntüsüHenüz resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump konuşma yapmaya hazırlanıyor, Takvim Ekran Görüntüsü

CNN'DE TRUMP ŞOKU

CNN'in siyasi yorumcusu Van Jones ise 2024 başkanlık seçimlerinin eski Başkan Donald Trump'ın lehine sonuçlanmasının "siyasi bir yeniden yapılanma" teşkil ettiğini söyledi.

Jones, Trump'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı kesin zaferinin "Şoke edici" olduğunu söyledi ve "Cumhuriyetçi Parti'nin çok ırklı, işçi sınıfından oluşan bir parti olduğunu iddia edebilmesi... Bu bir şoktur" dedi.

ABD seçimi Türkiye'yi nasıl etkiler?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı
Meta’dan katil İsrail’e sosyal kalkan: Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi
Yine ’Köpek Velisi’ yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
Narin Güran cinayeti davası bugün başlıyor | Adliye çevresine bariyerler yerleştirildi! İlk duruşmada karar çıkacak mı?
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Dünya ABD seçimleri ve Trump’ı konuşurken Almanya’da hükümet krizi! Scholz koalisyon ortağını direkt görevden aldı
ABD seçimlerine Türkiye damgası! 200’den fazla ülkeye yayınlandı
CANLI | Soykırım kabinesinde karıştı: Netanyahu Gallant’ın fişini çekti! İsrail’den Orta Doğu’ya yoğun bombardıman
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harris’ten tebrik Biden’dan Beyaz Saray’a davet
CHP Lideri Özgür Özel günah çıkardı: Dilruba Kayserilioğlu Yalancı dedi
Trump kazandı Harris’in milyarderleri ve Hollywood kaybetti! Elon Musk’a kabinede görev
Beşiktaş tribünlerinden İsrail’e tepki!
SON DAKİKA