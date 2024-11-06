ABD basınında Trump şoku! Sunucu canlı yayında dehşete düştü: Hüküm giymiş eski başkan…

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçiminin ardından eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump resmi olmayan sonuçlara göre 47. Başkan seçildi. Trump'ın zaferi, aylardır Kamala Harris propagandası yapan ABD basınında resmen şok etkisi yarattı.

ABD'Lİ HABER YORUMCUSU DEHŞETE DÜŞTÜ

Liberal PBS Haber yorumcusu Jonathan Capehart, eski Başkan Donald Trump'ın güçlü bir noktada olduğunu gösteren ön seçim sonuçları karşısında dehşete düştü.

"Sağa doğru bir kayma var ve sonra Trump'a doğru bir kayma var" diye yakınan Capehart "Bazı açılardan şaşkınım çünkü iki kez azledilmiş, dört kez suçlanmış, 34 suçtan hüküm giymiş eski bir başkandan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Capehart Trump'ın 2020 seçiminin ardından zafer kazanması karşısında şaşkına döndüğünü belirtti.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump konuşma yapmaya hazırlanıyor, Takvim Ekran Görüntüsü

CNN'DE TRUMP ŞOKU

CNN'in siyasi yorumcusu Van Jones ise 2024 başkanlık seçimlerinin eski Başkan Donald Trump'ın lehine sonuçlanmasının "siyasi bir yeniden yapılanma" teşkil ettiğini söyledi.

Jones, Trump'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı kesin zaferinin "Şoke edici" olduğunu söyledi ve "Cumhuriyetçi Parti'nin çok ırklı, işçi sınıfından oluşan bir parti olduğunu iddia edebilmesi... Bu bir şoktur" dedi.