Westminster’da ilk siyahi lider: Muhafazakar Parti’nin yeni başkanı Kemi Badenoch

İngiltere 'de Muhafazkar Parti'nin yeni lideri eski Ticaret Bakanı Kemi Badenoch oldu.

MUHAFAZAKAR PARTİ'NİN YENİ LİDERİ KEMI BADENOCH OLDU

Temmuz ayında düzenlenen seçimlerde Muhafazakar Parti 14 yıllık iktidarını kaybederken partinin eski lideri Rishi Sunak'tan boşalan koltuğa da Badenoch geçti.

Muhafazakar Parti üyelerinin ekim boyunca yaptığı seçim turları sonucunda temmuzda istifa eden eski Başbakan Sunak'ın liderlik koltuğuna oturacak aday belli oldu.

Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, EPA

53 BİN OY ALDI

Ülkede 2010-2024 yılları arası iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği için James Cleverly, Tom Tugendhat ve Robert Jenrick'le yarışan Badenoch, bugün 53 binin üzerinde oy alarak birinci oldu.

İlk iki turda elenen Cleverly ve Tugendhat'ın ardından Badenoch'un tek rakibi olan Jenrick'in oyları ise 41 binde kaldı.

Badenoch, seçilmesinin ardından parti üyelerine yönelik yaptığı ilk konuşmada Muhafazaka Parti liderliğinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirerek eşi Hamish Badenoch ve eski Başbakan Sunak'a teşekkür etti.

Liderlik yarışındaki rakiplerine de teşekkür eden Badenoch, "Çok fazla fikir ayrılığımız yok. Parti için gelecek yıllarda kilit roller oynayacağınızdan şüphem yok." açıklamasını yaptı.

"WESTMINSTER'DA İLK SİYAHİ LİDER"

Başbakan Keir Starmer da Badenoch'u tebrik ederek, "İlk kez bir siyah, Westminster'da (İngiltere parlamentosu) yer alan bir partinin lideri olması ülke için gurur verici. Sizinle ve partinizle ülkenin çıkarları için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tam adı Olukemi Olufunto Adegoke Badenoch olan 44 yaşındaki Kemi Badenoch, partinin ilk siyahi lideri olarak adını tarihe yazdırdı.

Badenoch, Margaret Thatcher, Theresa May ve Liz Truss'tan sonra parti liderliğine yükselen dördüncü kadın siyasetçi oldu.