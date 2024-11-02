Vahşetin bir başka boyutu! İsrail’in Gazze’de 1 yılda öldürdüğü gazeteci sayısı dünyada her sene öldürülenlerin 2 katı

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, dün yaptığı açıklamada, 2013'ten bu yana dünya çapında 900 gazetecinin öldürüldüğünü, bunun da yılda ortalama 82 gazeteci anlamına geldiğini ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, basın mensuplarının korunması çağrısında bulunmuştu.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli öldü, 102 bin 19 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.