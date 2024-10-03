İngiltere’de Demir Kubbe telaşı! Rusya ve İran dakikalar içinde vurabilir

İran 'ın İsrail'e düzenlediği 500 füzeli saldırının ardında İngiltere 'yi korku sardı. Eski Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely "Putin'in füzeleri Londra'yı dakikalar içinde yok edebilir. İşte bu yüzden kendi Demir Kubbe'mizi inşa etmeliyiz" başlıklı bir köşe yazısı yazdı.

İNGİLTERE'DE RUSYA PANİĞİ

İngiltere ve Rusya arasında tansiyonun yükseldiğini belirten Seely, "Başkan Vladimir Putin rejimi kendisini bizimle çatışma halinde görüyor" dedi.

Seely, Rus televizyonlarına çıkan uzmanların Rusya'nın Londra'yı hipersonik füzeler ile birkaç dakika içinde alacağını söylediğini ve bununla övündüğüne dikkat çekti.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı, Reuters

ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN DEMİR KUBBE UYARISI

İngiliz eski milletvekili, Rusya'nın her ay yüzlerce İHA ürettiğine dikkat çekti. Rusya'ya komşu olan Polonya'nın kendi savunma sistemlerini oluşturduğunu belirten Seely, "Almanya, NATO projesinin bir parçası olarak toplam maliyeti 4 milyar Sterlin olan kendi füze savunma sistemini tedarik edeceğini açıkladı" dedi.

Demir Kubbe Füze Savunma Sistemi, Daily Mail

Seely, İngiltere'nin de İsrail gibi kendi Demir Kubbe'si için yatırım yapması gerektiğini belirtirken "Tereddüt edersek başkasının teknolojisini satın alma riskiyle karşı karşıya kalırız ve geç kalmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"İRAN FÜZELERİ AVRUPA'NIN İÇİNE ULAŞABİLİR"

Seely, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD korumasında tembelce yaşadığını belirten Seely, İran'ın ürettiği uzun menzilli füzelerin Avrupa'nın içine kadar ulaşabileceğine dikkat çekti.