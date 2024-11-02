İngiltere’den skandal liste Türkiye’ye seyahat uyarısı! Batı neyin hazırlığını yapıyor?

Batılı ülkeler Türkiye 'ye yönelik algı yönetimine devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi riskli bölge ilan etti ve seyahat uyarısında bulundu. Geçmişte Batı'dan gelen bu tarz uyarıların ardından Türkiye'ye terör saldırıları düzenlendiği bilinirken İngiltere'den gelen uyarı dikkat çekti.

BATI NEYİN HAZIRLIĞINI YAPIYOR?

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), vatandaşlarına 68 ülkeye yönelik "seyahat etmeyin" çağrısında bulundu. Lübnan, İran, İsrail gibi karşılıklı misilleme saldırılarının devam ettiği ülkelerin yer aldığı listede Türkiye'nin de bulunması dikkat çekti. İngiliz Türkiye'yi riskli bölge ilan ederek neyin hazırlığını yapıyor?

"TÜRKİYE'YE SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

İngiltere Dışişleri Bakanlığının sitesinde 26 Ekim'de güncellenen ve 2 Kasım tarihinde hala güncel olduğu belirtilen uyarıda "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgiler; bölgesel tırmanış riskleri", ve "çatışmalar ve artan terör riski nedeniyle Suriye sınırına 10 kilometreden daha yakın mesafelere seyahat edilmemesini tavsiye ediyor." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'den yapılan skandal uyarıda Türkiye'ye gelen vatandaşlarının seyahat sigortasının geçersiz sayılabileceği belirtildi.

İNGİLTERE'DEN SKANDAL LİSTE

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan listede "1 Ekim'de İran, İsrail'e yaklaşık 200 balistik füze fırlattı. 26 Ekim'de İsrail, İran'a karşı askeri eylemde bulundu. Durum hızla değiştiği için bu seyahat tavsiyelerini ve diğer medyayı takip edin." ifadelerine yer verildi.