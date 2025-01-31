Trump’tan yeni ticaret savaşı: Kanada, Meksika ve Çin’e ek vergi darbesi!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın brifinginde Trump'ın daha önce dile getirdiği ilave gümrük vergilerine ilişkin bir açıklama yaptı.
Leavitt, Trump'ın daha önce ifade ettiği konuya ilişkin, ABD'nin 1 Şubat Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ilk kez net bir şekilde teyit etti.
ABD Başkanı Trump, 20 Ocak günü yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika ile ticarette açık verdiklerini ve ABD'nin bu konuda haksız yere para kaybettiğini savunmuş ve bu iki ülkeye yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söylemişti.
ABD, 1 Şubat’tan itibaren Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayak (Fotoğraf: AA)
PETROL İTHALATINA MUAFİYET VAR MI?
ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Kanada ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatına muafiyet tanımayı düşündüklerini söylemişti, ancak Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, bu konuda paylaşabileceği bir bilginin olmadığını ifade etti.
Enerji Bilgi İdaresi'nin verilerine göre, ABD Ekim ayında Kanada'dan günlük yaklaşık 4,6 milyon varil, Meksika'dan ise 563 bin varil petrol ithal etti. Aynı dönemde ABD'nin günlük petrol üretimi ise ortalama 13,5 milyon varil olarak gerçekleşti.
Öte yandan, Trump yönetimi Çin'den ithal edilen ürünlere ek olarak yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını daha önce açıklamıştı.