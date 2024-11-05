Washington Moskova hattında uçak krizi! Rus ajanları Almanya’ya patlayıcı mı soktu

ABD'de kritik başkanlık seçimi için sandıklar açılırken Washington-Moskova hattında bir kriz daha patlak verdi. Avrupalı güvenlik yetkilileri, "şüpheli Rus ajanlarını Almanya'daki bir kargo uçağına yangın çıkarıcı cihazlar sokma planıyla ilişkilendirdi. İddiaya göre bunun Kuzey Amerika'ya gidecek uçaklara yönelik gelecekteki saldırılar için bir deneme olabileceği belirtiliyor.

ALMANYA'DA KARGO UÇAĞI ALEV ALMIŞTI

Temmuz ayında Almanya'daki bir kargo uçağının alev almasının ardından başlatılan uluslararası soruşturmada komplocuların ABD ve Kanada adreslerine yanıcı içerik içermeyen paketler de gönderdiği tespit edildi. Washington Post'un iddiasına göre bu, paketlerin başarılı bir şekilde teslim edilip edilemeyeceğini görmek için bir deneme çalışmasıydı.

Washington Post

ABD'DEN RUSYA'YA SUÇLAMA

ABD'li güvenlik yetkililerinin iddiasına göre uçaklarda yangın çıkarma planı Moskova, Ukrayna'ya destek veren ülkelere karşı sabotaj girişimine başladı. Rusya ise bu tür komplolarla ilgisi olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

SABOTAJ EYLEMLERİNDE 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Washington Post'un ifşaları, Polonya Ulusal Savcılığı'nın Polonya ve diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinde "sabotaj eylemleri yoluyla yabancı istihbarat faaliyetleri"ne ilişkin devam eden bir soruşturmanın parçası olarak dört kişinin tutuklandığını duyurmasından 10 gün sonra geldi. Hala serbest olan iki kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Avrupalı güvenlik yetkilileri, ʺşüpheli Rus ajanlarını Almanya'daki bir kargo uçağına yangın çıkarıcı cihazlar sokma planıyla ilişkilendirdi. İddiaya göre bunun Kuzey Amerika'ya gidecek uçaklara yönelik gelecekteki saldırılar için bir deneme olabileceği belirtiliyor, Takvim Fotoğraf Arşivi

SAVCILIKTAN GİZLİ PATLAYICI İDDİASI

Savcılık, şüphelilerin uluslararası kurye hizmetlerini kullanarak "gizli patlayıcılar ve tehlikeli maddeler" içeren paketler göndermekle suçlandığını söyledi. Açıklamada, "Grubun amacı ayrıca, nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya gönderilecek olan bu tür paketler için transfer kanalını test etmekti" ifadelerine yer verildi.

ABD'de başkanlık seçimi için oylama başladı. Seçim yarışı devam ederken ABD'den Rusya'nın ajanlık faaliyetlerine ilişkin iddialar geliyor, Reuters

KREMLİN Mİ İSTİHBARAT GÖREVLİLERİ Mİ?

Üç Avrupalı güvenlik görevlisi, paketlerin iddia edilen Rus ajanları veya vekillerini içeren bir sabotaj planıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Aktif bir soruşturmayı görüşmek üzere isimlerini açıklamama koşuluyla konuşan görevliler, planın Kremlin tarafından mı yoksa alt düzey istihbarat görevlileri tarafından mı yönetildiğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Alman kolluk kuvvetleri yetkilileri ilk olarak Almanya merkezli uluslararası kurye DHL tarafından işletilen Leipzig, Almanya'daki bir kargo merkezinde çıkan yangınla komplodan haberdar edildi. Yangının, son derece yanıcı bir magnezyum türü eklenerek değiştirilmiş elektronik bir masaj aleti içeren bir pakete kadar izlendiği tespit edildi.

LİTVANYA'DAN YOLA ÇIKTI

Paket Litvanya'dan gelmiş ve bir mola sırasında alev almıştı. Alman bir güvenlik görevlisine göre, İngiltere'nin Birmingham kentindeki sahte bir adrese teslim edilmek üzere işaretlenmişti.