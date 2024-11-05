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Trans boksör Imane Khelif erkek çıktı! Kadınlar kategorisinde yarışmıştı: Paris Olimpiyatları’nda bir skandal daha

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları LGBT sapkınlığı ile gündeme gelmeye devam ediyor. 66 kiloda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan ve bu yıl da kadınlar kategorisinde yarışan Cezayirli Imane Khelif'in erkek olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:46 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:56
Trans boksör Imane Khelif erkek çıktı! Kadınlar kategorisinde yarışmıştı: Paris Olimpiyatları’nda bir skandal daha

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Imane Khelif, Takvim Fotoğraf ArşiviImane Khelif, Takvim Fotoğraf Arşivi

"TRANS" SPORCU ERKEK ÇIKTI

Cezayirli Imane Khelif'in "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlanmıştı. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından elde edilen ve rapora göre, Khelif'in XY kromozomları bulunuyor.

Bu durumun, 5-alfa redüktaz yetmezliği adı verilen bir hastalığa işaret ettiği belirtiliyor.

Haziran 2023'te Paris'teki Kremlin-Bicêtre Hastanesi ve Cezayir'deki Mohamed Lamine Debaghine Hastanesi uzmanları tarafından hazırlanan raporda, Khelif'in biyolojik özellikleri detaylandırılıyor.

Pariste trans boksör skandalı! Busenaz Sürmenelinin muhtemel rakibi Imane Khelif ringe çıktı İtalyan Carini 46. saniyede maçtan çekildiPariste trans boksör skandalı! Busenaz Sürmenelinin muhtemel rakibi Imane Khelif ringe çıktı İtalyan Carini 46. saniyede maçtan çekildi

RAHMİ DE YOK

Raporda Khelif'in rahminin bulunmadığı ortaya çıktı. Khelif'in XY kromozomlarına sahip olduğu daha önce de gündeme gelmiş ve Uluslararası Boks Birliği (IBA), 2023 yılında Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki altın madalya mücadelesine katılmasını yasaklamıştı.

İTALYAN BOKSÖR YARIŞTAN ÇEKİLİNCE TARTIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

65 kiloda ringe çıkan boksör Khelif, İtalyan Angela Carini ile karşılaşmıştı. Cezayirli, Carini'ye sert bir yumruk atarak onu ringin diğer ucuna göndermişti.

İtalyan boksör ayakta kalmayı başardı ve birkaç dakika sonra köşesine gidip 'çok acıdı' demişti.

Carini, köşesine danıştıktan sonra 46. saniyede müsabakadan çekilme kararı almış ve Khelif galip ilan edilmişti.

Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlanmıştı.

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