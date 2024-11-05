Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı! | Tel Aviv karıştı! İsrailliler sokağa inip Netanyahu’ya ateş püskürdü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant (AA)

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.