Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı! | Tel Aviv karıştı! İsrailliler sokağa inip Netanyahu’ya ateş püskürdü

Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın görevden alındığı belirtildi.
Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın görevden alındığı belirtildi.
Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.
Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.
Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.
GALLANT KARARI SONRASI İSRAİLLİLER SOKAKLARA İNDİ
İsrail'de çok sayıda kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasını protesto etmek için sokaklara döküldü.
Netanyahu'nun kararını protesto etmek için çok sayıda kişi başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde toplanmaya başladı.
Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.
İsrail polisi, göstericilere atlı birlikler ile müdahale etti. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.
Daha önce Netanyahu ve Gallant arasında anlaşmazlıkların bulunduğu gündeme gelmişti.
Netanyahu, 2023'te de Gallant'ı görevden almaya çalışmış ancak patlak veren sokak protestoları sonrası geri adım atmıştı.
GALLANT'TAN SONRA SIRA HALEVİ DE Mİ?
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Halevi'yi de görevden alacağı iddia edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, ülke basınında gündeme getirilen Genelkurmay Başbakanı Halevi'nin de görevden alınacağı yönündeki iddiayı yalanladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edilirken Başbakanlık bunu reddetti.
İsrail basını, Netanyahu'nun Gallant'ın ardından Halevi ve Bar'ı da görevden almaya hazırlandığını ileri sürdü.
Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerin İsrail basınında hızla yayılması üzerine Başbakanlık Basın Ofisi yazılı açıklama yaptı.
Netanyahu'nun Halevi ve Bar'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberler yalanlandı.
Açıklamada, bu haberlerin toplumda "ayrılık oluşturmak için yapıldığı" savunuldu.