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Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı! | Tel Aviv karıştı! İsrailliler sokağa inip Netanyahu'ya ateş püskürdü

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi. Öte yandan Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, "Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti. Öte yandan Gallant kararı sonrası sokağa inen halk Tel Aviv'de caddeyi trafiğe kapatıp ateş yaktı, Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 21:08 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:02
Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı! | Tel Aviv karıştı! İsrailliler sokağa inip Netanyahu’ya ateş püskürdü

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Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın görevden alındığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant (AA)İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant (AA)

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz (AA)Dışişleri Bakanı Yisrael Katz (AA)

Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın fişini çekti (AA)Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın fişini çekti (AA)

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)

GALLANT KARARI SONRASI İSRAİLLİLER SOKAKLARA İNDİ
İsrail'de çok sayıda kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı!

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)
Netanyahu'nun kararını protesto etmek için çok sayıda kişi başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde toplanmaya başladı.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden almasının ardından İsrail'de sokak gösterileri düzenleniyor (AFP)

Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.

İsrail'de sokaklar karıştı (AA)İsrail'de sokaklar karıştı (AA)

İsrail polisi, göstericilere atlı birlikler ile müdahale etti. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gallant kararı sonrası halk sokağa indi (AA)Gallant kararı sonrası halk sokağa indi (AA)

Daha önce Netanyahu ve Gallant arasında anlaşmazlıkların bulunduğu gündeme gelmişti.

Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı (AA)Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı (AA)

Netanyahu, 2023'te de Gallant'ı görevden almaya çalışmış ancak patlak veren sokak protestoları sonrası geri adım atmıştı.

Savunma Bakanı Gallant - İsrail Başbakanı Netanyahu - Genelkurmay Başkanı Halevi (takvim.com.tr | Erkan görüntüsü)Savunma Bakanı Gallant - İsrail Başbakanı Netanyahu - Genelkurmay Başkanı Halevi (takvim.com.tr | Erkan görüntüsü)

GALLANT'TAN SONRA SIRA HALEVİ DE Mİ?

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Halevi'yi de görevden alacağı iddia edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, ülke basınında gündeme getirilen Genelkurmay Başbakanı Halevi'nin de görevden alınacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Halevi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)İsrail Başbakanı Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Halevi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edilirken Başbakanlık bunu reddetti.

İsrail basını, Netanyahu'nun Gallant'ın ardından Halevi ve Bar'ı da görevden almaya hazırlandığını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Barİsrail Başbakanı Netanyahu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerin İsrail basınında hızla yayılması üzerine Başbakanlık Basın Ofisi yazılı açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Barİsrail Başbakanı Netanyahu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar

Netanyahu'nun Halevi ve Bar'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Açıklamada, bu haberlerin toplumda "ayrılık oluşturmak için yapıldığı" savunuldu.

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