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Trump: Petrol fiyatları çakılacak! İran'a tehdit: Metni beğenmezsem bombalarız

ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde açıklama yapıyor. Trump, "Petrol fiyatları çakılacak. 300 milyar dolar haberleri yanlış" dedi. İran ile anlaştıkları için Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyleyen Trump, Tahran hata yaparsa tekrar bombalayabileceklerini söyledi.

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Trump: Petrol fiyatları çakılacak! İran'a tehdit: Metni beğenmezsem bombalarız

ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde açıklama yapıyor. Trump, "Petrol fiyatları çakılacak. 300 milyar dolar haberleri yanlış" dedi. İran ile anlaştıkları için Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyleyen Trump, Tahran hata yaparsa tekrar bombalayabileceklerini söyledi.

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