Vladimir Putin’den açık tehdit! Vietnam dönüşü Batı’yı resmen topa tuttu: ABD ve NATO…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'ye ve ardından Vietnam'a düzenlediği ziyaretlerin ardından ülkesine dönerken yaptığı açıklamada resmen üstü kapalı nükleer tehditte bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir dizi stratejik anlaşmaya imza atan ve ardından gittiği Vietnam'da iş birliğini güçlendiren Putin, ABD, İngiltere ve diğer Batılı ortakların Ukrayna konusunda "sürekli olarak riskleri artırdıklarını ve durumu tırmandırdıklarını" söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

DÖNER DÖNMEZ TEHDİT ETTİ

Putin, ülkesine döner dönmez yaptığı konuşmada Batı'yı resmen nükleer saldırı ile tehdit etti. Ukrayna'nın ABD ve NATO silahlarının Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmasına yeşil ışık yakılmasının bölgede gerilimi tırmandırdığını söyledi ve bu durumda Rusya'nın da nükleer silah kullanımına ilişkin doktrinini gözden geçirebileceğini belirtti.

"UKRAYNA'DA SONUNA KADAR!"

Putin yaptığı konuşmada ayrıca, Ukrayna'da sonuna kadar gitme sözü verdi. Rus lider Batı'yı Rusya'ya karşı nükleer silah kullanımı için eşiği düşürmekle suçlarken bunun Rusya'yı "atom savaşına hazırlık için nükleer doktrinini güncellemeyi düşünmesi gerektiği" sonucuna götürdüğünü belirtirken Ukrayna'da olası bir yenilginin Rusya devletinin sonu anlamına geleceğini söyledi.

Ülkesine döndükten sonra basın mensuplarına konuşan Putin, "Bu, Rus devletinin 1000 yıllık tarihinin sonu anlamına geliyor. Bunun herkes için açık olduğunu düşünüyorum... Sonuna kadar gitmek daha iyi değil mi? Bir noktada korkacağımızı düşünüyorlar ama aynı zamanda Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratmak istediklerini de söylüyorlar" şeklinde konuştu.

"NEDEN KORKMALIYIZ?"

"Ve sonra şu soru ortaya çıkıyor: Neden korkmalıyız? Sonuna kadar gitmek daha iyi değil mi? Bu temel biçimsel mantıktır..." diyen Putin Batı'nın bu şekilde hareket ederek büyük bir hata yaptığını söyledi.

Putin Batı'nın Rusya'ya karşı taktik nükleer silahlar kullanmaya istekli olduğu iddiasıyla ilgili olarak, bunun Kremlin'in kendi nükleer doktrinini yeniden gözden geçirmesine yol açabileceğini söylediği doktrin en son 2020 yılında, Ukrayna'da savaşın patlak vermesinden iki yıl önce güncellenmişti.