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Batı Şeria’da siyonist saldırı! İsrail askerleri ateş açtı 2 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri seyir halindeki bir araca ateş açtı. İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 551'e yükseldi.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 17:26 Güncelleme 21 Haziran 2024, 17:26
Batı Şeria’da siyonist saldırı! İsrail askerleri ateş açtı 2 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da seyir halindeki bir araca ateş açtı ve 2 Filistinli hayatını kaybetti.

BATI ŞERİA'DA BASKIN

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın düzenledi.

İsrail ordusunun baskınında, İsrail özel kuvvetleri Filistinlilere ait bir araca ateş açtı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail özel kuvvetlerinin Kalkilya'nın merkezindeki ana caddede seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu aracın içindekilerin yaralandığını duyurdu.

İsrail askerlerinin, sağlık ekiplerinin ve vatandaşların aracın içindeki yaralılara ulaşmasını engellediği kaydedildi.

İsrail ordusunun, ateş açılan araca el koymasının ve aracın içinde yaralanan 2 kişiyi alıkoymasının ardından Kalkilya'dan çekildiği ifade edildi.

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İKİ FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kalkilya'da İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta bulunan 28 yaşındaki Mahmud Hasan Abdurrahman Zeyd ile 29 yaşındaki İyhab Abdulkerim Musa Ebu Hamid'in hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail polisi ve İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybeden 2 Filistinlinin İslami Cihad mensubu olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, söz konusu Filistinlileri "gözaltına almaya çalıştığı ve İsrail askerlerine ateş açıldığı" savunuldu.

551 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 551'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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