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Kuzey Kore, Güney Kore sınırına duvar örüyor! BBC ortaya çıkardı: Kim Jong Un savaş hazırlığı mı yapıyor?

BBC Verify, Kuzey Kore’nin Güney Kore sınırında 4 km genişliğindeki tampon bölgeye duvar ördüğünü ortaya çıkardı. BBC Verify’ın yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine göre askerden arındırılmış araziyi temizleyen Kuzey Kore sınır boyunca askeri varlığını ve tahkimatlarını güçlendirmeye çalışıyor. Peki, Kuzey Kore lideri savaş hazırlığı mı yapıyor?

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 14:17 Güncelleme 21 Haziran 2024, 14:26
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına duvar örüyor! BBC ortaya çıkardı: Kim Jong Un savaş hazırlığı mı yapıyor?

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Kuzey Kore, Güney Kore sınırına duvar örüyor. BBC Verify, iki ülke arasında 4 km genişliğindeki tampon bölge olan Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içindeki arazinin temizlendiğini ve bunun Güney Kore ile uzun süredir devam eden ateşkesin ihlali olabileceğini belirtti.

KUZEY KORE SINIRA DUVAR ÖRÜYOR

Uzmanlar Kuzey Kore'nin adımının "alışılmadık" ve iki ülke arasında gerilimin arttığı bir dönemde geldiğine dikkat çekti. Seul merkezli NK News uzman sitesinin muhabiri Shreyas Reddy, "Bu noktada yalnızca Kuzey Kore'nin sınır boyunca askeri varlığını ve tahkimatlarını güçlendirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz" diyor.

BBC VERIFY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

BBC Verify, Kuzey Kore'nin bölgede yaptığı değişiklikleri inceleme projesi kapsamında sınırın 7 km'lik kısmının yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini görevlendirdi. Bu görüntülerin sınırın doğu ucuna yakın toplamda yaklaşık 1 km'lik bir alanı kapsayan, DMZ yakınında bariyerlerin dikildiği en az üç bölümü gösterdiği ortaya çıktı.

BBC VERIFY AYRICA, sınırın diğer kısımlarında başka bariyer inşaatlarının yapılmış olmasının da mümkün olduğunu belirtti.

Bölgede daha önce yüksek çözünürlüklü görüntülerin bulunmaması nedeniyle inşaatın kesin başlama tarihi belirsiz. Ancak bu yapılar Kasım 2023'te çekilen bir görüntüde görünmüyordu. Seul Asan Politika Çalışmaları Enstitüsü'nden askeri ve savunma uzmanı Dr. Uk Yang, BBC'ye "Benim kişisel değerlendirmem, yerleri birbirinden ayırma anlamında ilk kez bir bariyer inşa ettikleridir." dedi.

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