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Vladimir Putin Pekin’de! Batı basını ‘ABD’ye karşı birleştiler demişti: Şi Cinping görüşmesinden ilk cevap geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyareti başladı. Putin’in Çin Devlet Başkanı tarafından Pekin’de kırmızı halı ile karşılandığı belirtilirken “Çin ve Rusya ABD’ye karşı birleşiyor” diyen Batı basınına karşı ilk açıklama Putin’den geldi. Şi Cinping ise Çin ve Rusya'nın çok kutuplu düzene karşı strateji geliştirdiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 11:09 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 11:36
Vladimir Putin Pekin’de! Batı basını ‘ABD’ye karşı birleştiler demişti: Şi Cinping görüşmesinden ilk cevap geldi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, beşinci kez iktidara geçtikten sonra düzenlediği ilk ziyaret olan Çin'in başkenti Pekin'de Çin lideri Şi Cinping tarafından kırmızı halıda karşılandı. İki günlük Pekin ziyaretinde Putin ve Şi'nin siyasi ve ekonomik bağlarını geliştirmesi bekleniyor.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA: İLİŞKİMİZ FIRSATÇI DEĞİL

Batı basını Putin ve Şi'nin ABD egemenliğine karşı anlaşmalar yapacağını öne sürerken Rus lider, Şi Cinping ile sınırlı bir delege grubuyla yaptığı görüşmede Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin fırsatçı olmadığını ve kimseye karşı yönlendirilmediğini söyledi.

Rusya devlet haber ajansı TASS, Putin'in "Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin fırsatçı olmaması ve kimseye karşı yönlendirilmemesi büyük önem taşıyor. Bugün dünya meselelerindeki iş birliğimiz, uluslararası arenada temel istikrar sağlayıcı faktörlerden biri olarak hizmet ediyor." şeklinde konuştuğunu bildirdi.

Vladimir Putin’den Çin’e iade-i ziyaret! ABD basını ‘Şi Cinping’den üç şey isteyecek’ diye duyurduVladimir Putin’den Çin’e iade-i ziyaret! ABD basını ‘Şi Cinping’den üç şey isteyecek’ diye duyurdu
Vladimir Putin'den Çin'e iade-i ziyaret! ABD basını 'Şi Cinping'den üç şey isteyecek' diye duyurdu

KUŞAK-YOL BİRLİĞİ

Putin'e göre Rusya ve Çin birlikte adalet ilkelerini, çok kutuplu gerçekleri yansıtan demokratik bir dünya düzenini ve uluslararası hukuka dayalı bir dünya düzenini savunuyor. Putin, bu bağlamda, "Rusya ve Çin, BRICS, SCO ve G20'de başarılı bir şekilde iş birliği yapıyor. Avrupa bölgesindeki entegrasyon süreçlerini daha da uyumlu hale getirmeye, Avrasya Ekonomik Topluluğu ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin potansiyelini birleştirmeye kararlıyız" dedi.

"ÇİN'E GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Putin, mevcut ziyaretinin tüm ikili iş birliği kompleksinin gelişimine ek bir ivme kazandıracağını umduğunu belirtti. Putin, Şi Cinping'e "Şunu vurgulamak isterim ki Çin'e geldiğim ve sizlerle buluştuğum için çok mutluyum" dedi.

"ÇOK KUTUPLULUĞA KARŞI ORTAK STRATEJİ"

Şi, görüşmede, bu yıl Çin ve Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı olduğunu hatırlatarak, aradan geçen üç çeyrek yüzyılda iki ülke ilişkilerinin "iniş ve çıkışlara rağmen giderek güç kazandığını" ve "değişen uluslararası ortamın sınamasına dayandığını" belirtti.

Yıllar içinde Rus lider ile 40'tan fazla kez buluştuklarına ve yakın iletişim içinde olduklarına, bunun iki ülke ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve sorunsuz gelişimi için stratejik olarak yol gösterici olduğuna işaret eden Şi, "Bugün Çin ve Rusya arasındaki (iyi) ilişkiler zorlu çabalar sonucu elde edildi. İki taraf bunun değerini bilmeli ve geliştirmeli." dedi.

Şi, Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin yalnızca iki ülkenin ve halklarının temel çıkarı olmanın yanında bölgenin ve dünyanın barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağını vurguladı.

Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ve yükselen piyasa ekonomileri olduğuna işaret eden Şi, "İki ülkenin stratejik eş güdümü derinleştirmesi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmesi ve dünyanın çok kutupluluğa yönelik genel tarihi eğilimi izlemesi ortak stratejik tercihimiz." ifadesini kullandı.

Şi, ikili ilişkileri gelecek doğrultusunu belirlemek ve farklı alanlarda işbirliği için yeni planlar hazırlamak üzere Putin ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İki lider, görüşmenin ardından işbirliği anlaşmalarına imza atarken Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle "Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Derinleştirilmesi" başlıklı ortak açıklama yayımladı.

BATI BASINI "ABD HAKİMİYETİNE KARŞI BİRLEŞTİLER" DEDİ

ABD gazetesi the Washington Post'a göre ise Putin ve Şi'nin kişisel dostluklarını ve küresel gücü yeniden şekillendirme ve ABD'nin dünya meselelerine hakimiyetine son verme yönündeki ortak hedeflerini vurgulamaları bekleniyor.

Putin'in ülke ekonomisinden sorumlu Çin Başbakanı Li Qiang ile de görüşmesi bekleniyor.

Putin'in cuma günü Çin'in kuzeyindeki Harbin şehrinde Çin-Rusya ticaret fuarının açılışına katılması planlanıyor.

Rus lider yeniden devlet başkanı seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yapıyor. Çin Devlet Başkanı Şi de geçen yıl devlet başkanlığında yeni döneme başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyareti için Rusya'yı tercih etmişti.

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