Vladimir Putin Pekin’de! Batı basını ‘ABD’ye karşı birleştiler demişti: Şi Cinping görüşmesinden ilk cevap geldi

"ÇOK KUTUPLULUĞA KARŞI ORTAK STRATEJİ"

Şi, görüşmede, bu yıl Çin ve Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı olduğunu hatırlatarak, aradan geçen üç çeyrek yüzyılda iki ülke ilişkilerinin "iniş ve çıkışlara rağmen giderek güç kazandığını" ve "değişen uluslararası ortamın sınamasına dayandığını" belirtti.

Yıllar içinde Rus lider ile 40'tan fazla kez buluştuklarına ve yakın iletişim içinde olduklarına, bunun iki ülke ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve sorunsuz gelişimi için stratejik olarak yol gösterici olduğuna işaret eden Şi, "Bugün Çin ve Rusya arasındaki (iyi) ilişkiler zorlu çabalar sonucu elde edildi. İki taraf bunun değerini bilmeli ve geliştirmeli." dedi.

Şi, Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin yalnızca iki ülkenin ve halklarının temel çıkarı olmanın yanında bölgenin ve dünyanın barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağını vurguladı.

Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ve yükselen piyasa ekonomileri olduğuna işaret eden Şi, "İki ülkenin stratejik eş güdümü derinleştirmesi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmesi ve dünyanın çok kutupluluğa yönelik genel tarihi eğilimi izlemesi ortak stratejik tercihimiz." ifadesini kullandı.

Şi, ikili ilişkileri gelecek doğrultusunu belirlemek ve farklı alanlarda işbirliği için yeni planlar hazırlamak üzere Putin ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İki lider, görüşmenin ardından işbirliği anlaşmalarına imza atarken Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle "Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Derinleştirilmesi" başlıklı ortak açıklama yayımladı.

BATI BASINI "ABD HAKİMİYETİNE KARŞI BİRLEŞTİLER" DEDİ

ABD gazetesi the Washington Post'a göre ise Putin ve Şi'nin kişisel dostluklarını ve küresel gücü yeniden şekillendirme ve ABD'nin dünya meselelerine hakimiyetine son verme yönündeki ortak hedeflerini vurgulamaları bekleniyor.

Putin'in ülke ekonomisinden sorumlu Çin Başbakanı Li Qiang ile de görüşmesi bekleniyor.

Putin'in cuma günü Çin'in kuzeyindeki Harbin şehrinde Çin-Rusya ticaret fuarının açılışına katılması planlanıyor.

Rus lider yeniden devlet başkanı seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yapıyor. Çin Devlet Başkanı Şi de geçen yıl devlet başkanlığında yeni döneme başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyareti için Rusya'yı tercih etmişti.