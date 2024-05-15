ABD üniversitelerinde devrim gibi gösteriler! New York Üniversitesi mezuniyetine Filistin damga vurdu! Öğrenciler diplomalarını yırttı!

NYU'nun Bronx kentindeki Yankee Stadyumu'nda düzenlediği mezuniyet töreninde Filistin destekçisi öğrenciler, taktıkları kefiye ve taşıdıkları dövizlerle okul yönetiminin İsrail'e yardımda bulunan şirketlerle ticari bağlarını sonlandırmamasını protesto etti.

ELLERİNİ KIRMIZIYA BOYADILAR

Bazı protestocuların elleri kırmızıya boyanmış, bazılarının ise Filistin bayrağı vardı.

Grup, üniversite liderlerinden İsrail'le bağlarını koparmalarını talep etti ve törende NYU Rektörü Linda G. Mills'in konuşması sırasında birçok öğrenci, tören alanını terk etti.

SAHNEYE KELEPÇEYLE ÇIKTILAR

Columbia Üniversitesi Sosyal Hizmet Okulu'nun mezuniyet töreninde, bir öğrenci kelepçeli olarak sahneye çıktı ve meydan okurcasına diplomasını yırttı.

Columbia geçen hafta, İsrail karşıtı protestolardan kaynaklanan güvenlik endişeleri nedeniyle üniversite çapındaki açılışını daha küçük etkinlikler lehine iptal ettiğini duyurdu.

Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi'nde, Filistin bayrağı taşıyan ve "özgür Filistin" sloganları atan bir grup öğrenci, Pazar günü mezuniyet konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan komedyen Jerry Seinfeld'i terk etti.

FAKÜLTEDEKİ TÖREN DE PROTESTOLARLA BÖLÜNMÜŞTÜ

Öte yandan, NYU Küresel Halk Sağlığı Fakültesi'nin dün düzenlenen diploma töreni de, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin protestolarına sahne olmuş, öğrenciler, okul yönetiminin İsrail'in suçlarına ortak olmasını kınayan pankartlar açmıştı.

Diplomasını almak üzere ismi okunan öğrenciler, sahneden "NYU soykırımı fonluyor", "İsrail bombalıyor, NYU ödüyor", "Gazze'de 221 gündür soykırım yapılıyor" ve "Filistin için halk sağlığı" yazan dövizlerle geçiş yapmıştı.