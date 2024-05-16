Yeni Kaledonya’da ayaklanma: Emmanuel Macron panikte! 4 kişi hayatını kaybetti: Fransa ordu gönderdi

FRANSA ORDU GÖNDERDİ Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının devam etmesi üzerine Fransız hükümeti Pasifik bölgesindeki limanların ve ana havalimanının güvenliğini sağlamak için bölgede asker konuşlandıracağını söyledi.

Yeni Kaledonya'daki çatışmalar, Paris yönetimi tarafından kabul edilen seçim yasası reformu dolayısıyla patlak vermişti. Paris'teki milletvekillerinin bölgede 10 yıldır yaşayan Fransız sakinlerine eyalette oy hakkı verilmesini önermesinin ardından çatışmalar başladı. Bölgede cumhurbaşkanlığı ve belediye seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan seçmenlerin il seçimlerinde oy kullanma hakkından mahrum kalma oranının arttığı bildirildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e göre bu durum 2023'te neredeyse üç seçmenden birini etkiledi.

Çatışmalarda dört kişi hayatını kaybederken Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sükunetin yeniden sağlanması için TikTok'un yasaklandığını ve sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu. Başbakan Attal, Çarşamba günü Paris'teki kriz bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Askerler Yeni Kaledonya'daki limanların ve havalimanının güvenliğini sağlamak için görevlendirildi" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şiddete sert bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

OHAL İLAN EDİLDİ Perşembe günü sabah 5'te olağanüstü hal yürürlüğe girdi ve yetkililere geniş arama ve tutuklama yetkisi verdi. Fransa devletini Yeni Kaledonya'da temsil eden yüksek komiserlik ofisinden yapılan açıklamada "şiddet içeren karışıklıkların sponsoru" oldukları dolayısıyla beş kişinin ev hapsine alındığı bildirildi.

MARSİLYA'DAN ASKERİ TAKVİYE Yeni Kaledonya'nın hafta başından bu yana kapalı olan havalimanının ve limanlarının güvenliğini sağlamak için Marsilya'dan askeri takviyeler yola çıktı ve OHAL'in 12 gün yürürlükte olacağı bildirildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN