SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Yeni Kaledonya’da ayaklanma: Emmanuel Macron panikte! 4 kişi hayatını kaybetti: Fransa ordu gönderdi

Pasifik Adaları’ndaki Yeni Kaledonya’da pazartesi günü başlayan ayaklanmalar resmen iç savaşa dönüştü. Paris’te kabul edilen seçim yasası reformunun ardından bölgede yaşayan Kanaklar Yeni Kaledonya’yı yakıp yıkarken Fransa ise bölgeye ordu gönderme kararı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 13:17 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 13:28
Yeni Kaledonya’da ayaklanma: Emmanuel Macron panikte! 4 kişi hayatını kaybetti: Fransa ordu gönderdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fransa, Pasifik Adaları'ndaki Yeni Kaledonya bölgesinde olağanüstü hal ilan etti ve bölgeye ordu gönderdi.

4 KİŞİ ÖLDÜ YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Pazartesi gecesi başlayan ve gece sokağa çıkma yasaklarına rağmen devam eden olaylarda 3 yerli Kanak vatandaşı ve bir polis memuru hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kanak halkı güçlerinin ayaklanmasında mağazalar yağmalandı ve ateşe verildi; araçlar, kilise ve okullar yakıldı. Bölgede 1980'den beri yaşanan en büyük çatışma olarak nitelenen çatışmalarda Yeni Kaledonya resmen savaş alanına döndü.

FRANSA ORDU GÖNDERDİ

Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının devam etmesi üzerine Fransız hükümeti Pasifik bölgesindeki limanların ve ana havalimanının güvenliğini sağlamak için bölgede asker konuşlandıracağını söyledi.

Yeni Kaledonya'daki çatışmalar, Paris yönetimi tarafından kabul edilen seçim yasası reformu dolayısıyla patlak vermişti. Paris'teki milletvekillerinin bölgede 10 yıldır yaşayan Fransız sakinlerine eyalette oy hakkı verilmesini önermesinin ardından çatışmalar başladı. Bölgede cumhurbaşkanlığı ve belediye seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan seçmenlerin il seçimlerinde oy kullanma hakkından mahrum kalma oranının arttığı bildirildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e göre bu durum 2023'te neredeyse üç seçmenden birini etkiledi.

Çatışmalarda dört kişi hayatını kaybederken Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sükunetin yeniden sağlanması için TikTok'un yasaklandığını ve sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu. Başbakan Attal, Çarşamba günü Paris'teki kriz bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Askerler Yeni Kaledonya'daki limanların ve havalimanının güvenliğini sağlamak için görevlendirildi" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şiddete sert bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Perşembe günü sabah 5'te olağanüstü hal yürürlüğe girdi ve yetkililere geniş arama ve tutuklama yetkisi verdi. Fransa devletini Yeni Kaledonya'da temsil eden yüksek komiserlik ofisinden yapılan açıklamada "şiddet içeren karışıklıkların sponsoru" oldukları dolayısıyla beş kişinin ev hapsine alındığı bildirildi.

MARSİLYA'DAN ASKERİ TAKVİYE

Yeni Kaledonya'nın hafta başından bu yana kapalı olan havalimanının ve limanlarının güvenliğini sağlamak için Marsilya'dan askeri takviyeler yola çıktı ve OHAL'in 12 gün yürürlükte olacağı bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi
Trendyol
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firarisi Serdar Sertçelik’in eski eşi oyuncu çıktı! Önce gizli nikah sonra olaylı boşanma
KAMUDA ENERJİ TASARRUFU | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu!
Vladimir Putin Pekin’de! Batı basını ‘ABD’ye karşı birleştiler demişti: Şi Cinping görüşmesinden ilk cevap geldi
Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası! | Ödeyene kadar her gün bir o kadar ceza!
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon: PKK/KCK’li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?
SON DAKİKA