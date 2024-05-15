Vladimir Putin’den Çin’e iade-i ziyaret! ABD basını ‘Şi Cinping’den üç şey isteyecek’ diye duyurdu

PUTİN'DEN PEKİN'E İADE-İ ZİYARET

Çin devlet medyası Putin'in ziyaretinin 16-17 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceğini bildirirken CNN International ise ziyaretin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçtiğimiz yıl Moskova'ya düzenlediği ziyareti yansıttığını belirtti.

CNN: ABD'NİN GÜCÜNÜ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAKLAR

Pekin'de yapılacak olan Şi-Putin görüşmesinin ABD başkanlık seçimlerinden sadece aylar önceye geldiğine dikkat çeken CNN International, iki liderin ABD'nin gücünü düşürme ve ABD'ye alternatif sunma konusundaki hırsları üzerine tartışacaklarını belirtti.

"PUTİN Şİ'DEN ÜÇ ŞEY İSTEYECEK"

CNBC ise Putin'in Şi Cinping ile görüşmesinde Çinli liderden üç şey isteyeceğini belirtti. CNBC'ye konuşan Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Max Hess, Putin, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattı için anlaşma istiyor. Putin hem Çin'den hem Ukrayna Savaşı için donanım desteği hem de Çin'in finans piyasalarına erişim istiyor.

Washington geçtiğimiz günlerde Çin üretimi elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik tedbir açıkladı. CNBC ise bu doğrultuda Pekin'in Moskova'ya yaklaşmaktan başka çaresinin olmadığını belirtiyor.