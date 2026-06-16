Washington'a rest çekmişti! Vize engeline takıldı: İsrailli Bakan Ben-Gvir’e ABD’den soğuk duş
ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasına sert sözlerle karşı çıkarak Washington’a meydan okuyan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, beklemediği bir engelle karşılaştı. Ben-Gvir’in, vize sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle planladığı ABD ziyareti iptal oldu.
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- İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Büyükelçiliği'nin vize işlemleri kapsamında parmak izi talep etmesi üzerine Washington ziyaretini iptal etti.
- ABD makamları, diplomatik pasaport sahibi Ben-Gvir için alışılmadık bir prosedür uygulayarak standart vize işlemlerinde parmak izi istedi.
- Ben-Gvir, ABD-İran anlaşmasına sert tepki göstererek İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi olmadığını ve bağımsız bir ülke olduğunu savunmuştu.
- İsrailli bakan, bir iş insanının kızının düğününe katılmak ve diplomatik temaslarda bulunmak için ABD'ye gitmeyi planlamıştı.
- Ben-Gvir, Gazze'deki soykırım nedeniyle uluslararası eleştirilerin hedefinde olup bazı Avrupa ülkelerinde de kısıtlamalarla karşılaşıyor.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Washington'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.
PARMAK İZİ TALEBİ KRİZE DÖNÜŞTÜ
İsrail basınında yer alan haberlere göre Ben-Gvir, İsrailli iş insanı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve bazı diplomatik temaslarda bulunmak amacıyla ABD'ye gitmek için vize başvurusunda bulundu.
Ancak ABD Büyükelçiliği'nin vize işlemleri kapsamında Ben-Gvir'i parmak izi vermeye çağırdığı belirtildi. Diplomatik pasaport sahibi bakanların normal şartlarda diplomatik vize alma hakkına sahip olduğuna dikkat çeken İsrail basını, ABD'nin Ben-Gvir için "alışılmadık" bir prosedür uyguladığını öne sürdü.
Ben-Gvir'in ofisi de ABD makamlarının vize sürecinde parmak izi talep ettiğini doğruladı. Bunun ardından İsrailli bakanın seyahat planını iptal ettiği kaydedildi.
ABD İLE İRAN ANLAŞTI ITAMAR KUDURDU
Ben-Gvir, ABD ve İran'ın yaptığı anlaşmanın ardından en sert tepki gösteren İsrailli isimlerden biriydi. Dün yaptığı açıklamada varılan mutabakatın İsrail'i bağlamayacağını savunarak, "İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi değildir ve biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz" ifadelerini kullanmıştı. İsrailli bakan ayrıca, ülkesinin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir anlaşmaya taraf olmayacağını savunarak Washington'a adeta meydan okumuştu.
AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKE SİYONİSTE KAPILARINI KAPATTI
İsrail'in Gazze yürüttüğü soykırımın baş mesullerinden biri olan Itamar, yaptığı sert açıklamalar ve aşırı sağcı politikaları nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefinde. Ben-Gvir son yıllarda bazı Avrupa ülkelerinde de diplomatik temaslar ve resmi ziyaretler konusunda çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya.
İsrailli bakanın, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya yönelik çıkışının ardından Washington ziyaretinde yaşadığı vize krizi, müttefik ABD'nin de fiilen Ben-Gvir'e mesafeli yaklaşan ülkeler arasına eklendiği yönünde yorumlara neden oldu. Diplomatik vize hakkına sahip olmasına rağmen parmak izi vermesinin istenmesi ve sürecin uzaması, İsrail basınında "Washington'ın bakana yönelik mesafeli tutumunun bir göstergesi" ve "olağan dışı uygulama" olarak değerlendirildi.