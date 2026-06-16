Washington'a rest çekmişti! Vize engeline takıldı: İsrailli Bakan Ben-Gvir’e ABD’den soğuk duş

AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKE SİYONİSTE KAPILARINI KAPATTI

İsrail'in Gazze yürüttüğü soykırımın baş mesullerinden biri olan Itamar, yaptığı sert açıklamalar ve aşırı sağcı politikaları nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefinde. Ben-Gvir son yıllarda bazı Avrupa ülkelerinde de diplomatik temaslar ve resmi ziyaretler konusunda çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya.

İsrailli bakanın, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya yönelik çıkışının ardından Washington ziyaretinde yaşadığı vize krizi, müttefik ABD'nin de fiilen Ben-Gvir'e mesafeli yaklaşan ülkeler arasına eklendiği yönünde yorumlara neden oldu. Diplomatik vize hakkına sahip olmasına rağmen parmak izi vermesinin istenmesi ve sürecin uzaması, İsrail basınında "Washington'ın bakana yönelik mesafeli tutumunun bir göstergesi" ve "olağan dışı uygulama" olarak değerlendirildi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya