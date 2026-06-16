CANLI | İran ve ABD imzaları online attı! Hürmüz Boğazı'nda geçişler başladı | Anlaşmanın şartları neler?
İran ve ABD arasında mutabakat zaptı ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından elektronik olarak imzalandı. Mutabakatın tüm detayları 24-48 saat içinde kamuoyuna açıklanacak. İran nükleer program, silah üretmeme taahhüdü ve bölgedeki terörizmin finansmanını engelleme konularında ne kadar iş birliği yaparsa, dünya ekonomisine o kadar entegre edilecek.
ABD ile İranarasında, ilişkilerin geleceğini belirleyen yeni bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı derhal gemi trafiğine açılacak ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kaldırılacak.
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CANLI ANLATIM
WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA ONLINE İMZA
İran ve ABD arasında mutabakat zaptı ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından elektronik olarak imzalandı.
İran nükleer program, silah üretmeme taahhüdü ve bölgedeki terörizmin finansmanını engelleme konularında ne kadar iş birliği yaparsa dünya ekonomisine o kadar entegre edilecek.
Hürmüz Boğazı ve Abluka
Mutabakatın imzalanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı derhal gemi trafiğine açılacak ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kaldırılacak.
Trafiğin tamamen normale dönmesinin birkaç hafta sürebileceği belirtildi.
İran Fonlarının Serbest Bırakılması
İran'ın taahhütlerine uyması şartıyla, dondurulmuş olan 300 milyar dolarlık fonu kademeli olarak serbest bırakılacak.
Süreç "performansa dayalı" işleyecek. Körfez ülkeleri de bu konuda ABD ile ortak hareket edecek. Yetkili, bu anlaşmanın Obama dönemindeki anlaşmadan "daha iyi" olduğunu savundu.
İsrail ve Lübnan Durumu
Anlaşmada İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesine dair bir şart bulunmuyor.
Bu süreç karşılıklı bir ateşkes olarak nitelendirildi. Hizbullah'ın saldırması durumunda İsrail'in karşılık verme hakkı saklı tutuldu.