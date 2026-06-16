McGowan-Fazakerley ve Varley ISIRIK İZLERİ DE ORTAYA ÇIKTI Bebeğin vücudunda ısırık izleri, ciddi morluklar ve kırık bir dirsek tespit edildi. Bebeğin ana bakıcısı olan Jamie Varley ise babalık sorumluluğu altında ezildiğini ve partnerinin iş nedeniyle sürekli seyahat etmesinden ötürü öfke duyduğunu iddia etti. Polisin Jamie Varley'nin telefonunda yaptığı incelemelerde, küçük Preston'ın ciddi tehlike altında olduğu, ağladığı ve istismar edildiği anlara ait çok sayıda video ve fotoğraf bulundu. Uzmanlar, videolarda bebeğin yaşadığı korku nedeniyle "donup kalma" (frozen watchfulness) tepkisi verdiğini belirtti. Varley ise mahkemede bu durumların bir kısmını o dönem "komik bulduğunu" iddia ederek kendini savundu. 32 yaşındaki John McGowan-Fazakerley, Preston'ın ölümüne cinsel saldırı ve iştirakten suçlu bulunurken, 37 yaşındaki ortaokul öğretmeni Jamie Varley ise cinsel istismar ve cinayetten mahkum edildi.

Jamie Varley BEŞİKTE SPERM İZLERİ Evdeki incelemelerde, bebeğin beşiğinde diğer sapkın John McGowan-Fazakerley'ye ait sperm izleri bulundu. Suçlamaları reddeden Fazakerley, bu iddiaları "iğrenç" olarak nitelendirdi.