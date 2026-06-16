İngiltere'de kan donduran vahşet! Sapkın çift evlat edindikleri bebeği işkenceyle öldürdü: Sosyal Hizmetler göz yumdu
İngiltere, evlat edindikleri 1 yaşındaki bebek Preston Davey’yi sistemli işkenceyle öldüren sapkın çiftin davasıyla sarsılıyor. Kan donduran vahşete ait adli tıp raporları ve istismar videoları ortaya çıktı. Sosyal hizmetlerin ise "ayrımcı görünmeme" bahanesiyle sapkınlığa nasıl arka çıktığı ve delilleri görmezden geldiği açıkça gözler önüne serildi.
Hızlı Özet Göster
- İngiltere'nin Preston kentinde Jamie Varley ve John McGowan-Fazakerley, evlat edindikleri bebek Preston Davey'yi istismar etmek ve ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.
- Bebeğin vücudunda sarsılma, darbe, kırık ve travma izleri tespit edilerek ölümünün doğal yollarla olmadığı belirlendi.
- Jamie Varley'nin telefonunda bebeğin istismar edildiği anlara ait video ve fotoğraflar bulundu.
- Bebeğin beşiğinde John McGowan-Fazakerley'ye ait sperm izleri tespit edildi.
- Sosyal hizmetler, çiftin açıklamalarına inanarak istismar belirtilerini görmezden geldi.
İngiltere'de küçük bir bebeği evlat edinen sapkın çiftin kan donduran istismarı ortaya çıktı.
SAPKIN ÇİFT ÖNCE EVLAT EDİNDİ SONRA ÖLDÜRDÜ
İngiltere'nin Preston kentinde devam eden davada evlat edindikleri küçük bebek Preston Davey'i sistemli şekilde istismar etmekle ve ölümüne yol açmakla suçlanan sapkın çift Jamie Varley ve John McGowan-Fazakerley'in yargılanma süreci devam ediyor.
Eski bir öğretmen olan Jamie Varley ve partneri John McGowan-Fazakerley, koruyucu aile olarak baktıkları Preston Davey'yi yasal olarak evlat edinmişti. Ancak savcılığın ve adli tıp uzmanlarının mahkemeye sunduğu deliller, dışarıya "mutlu bir aile" gibi sundukları bu sapkın yuvanın arkasında yaşananları ortaya çıkardı.
Vücudunda darbeler, kırıklar, travma izleri…
Olay günü Jamie Varley, bebeğin yatakta hareketsiz ve nefes almaz halde olduğunu iddia ederek acil servisi aramış, ancak hastaneye kaldırılan küçük Preston kurtarılamamıştı. Yapılan otopside ve adli tıp incelemelerinde bebeğin doğal yollarla ölmediği; vücudunda sarsılmaya, darbelere, eski ve yeni kırıklara bağlı ağır travma izleri olduğu tespit edilmişti. Şu an görülen dava da doğrudan "cinayet" ve "çocuğun ölümüne sebebiyet verme" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
ISIRIK İZLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Bebeğin vücudunda ısırık izleri, ciddi morluklar ve kırık bir dirsek tespit edildi. Bebeğin ana bakıcısı olan Jamie Varley ise babalık sorumluluğu altında ezildiğini ve partnerinin iş nedeniyle sürekli seyahat etmesinden ötürü öfke duyduğunu iddia etti.
Polisin Jamie Varley'nin telefonunda yaptığı incelemelerde, küçük Preston'ın ciddi tehlike altında olduğu, ağladığı ve istismar edildiği anlara ait çok sayıda video ve fotoğraf bulundu. Uzmanlar, videolarda bebeğin yaşadığı korku nedeniyle "donup kalma" (frozen watchfulness) tepkisi verdiğini belirtti. Varley ise mahkemede bu durumların bir kısmını o dönem "komik bulduğunu" iddia ederek kendini savundu.
32 yaşındaki John McGowan-Fazakerley, Preston'ın ölümüne cinsel saldırı ve iştirakten suçlu bulunurken, 37 yaşındaki ortaokul öğretmeni Jamie Varley ise cinsel istismar ve cinayetten mahkum edildi.
BEŞİKTE SPERM İZLERİ
Evdeki incelemelerde, bebeğin beşiğinde diğer sapkın John McGowan-Fazakerley'ye ait sperm izleri bulundu. Suçlamaları reddeden Fazakerley, bu iddiaları "iğrenç" olarak nitelendirdi.
SOSYAL HİZMETLERİ YALANLARLA UYUTTULAR
Daily Mail'in belirttiğine göre Preston'ın vücudunda sık sık morluklar oluşuyordu. Çift, bu morlukları bebeğin "hareketli olmasına", "asit reflüsüne" ya da "yürümeyi yeni öğrenirken düşmesine" bağlayarak geçiştirdi ve sosyal hizmetler bu açıklamalara inandı.
Mahremiyet sınırlarını aşan ve bebeğin uygunsuz durumlarını içeren videoların telefonda saklanması, sanığın bebeği bir "oyuncak" veya tatmin aracı olarak gördüğünün en büyük kanıtıydı.
Jamie Varley'nin arkadaşlarına attığı mesajlarda "bunalımda olduğunu", "intihar etmeyi düşündüğünü" ve "berbat bir baba gibi hissettiğini" yazdığı da ayrıca ortaya çıktı.
"BUNUN ADI ZALİMLİK"
Mahkemede izletilen bir videoda, Preston'ın banyoda tek başına 14 dakika boyunca çaresizce ağladığı ve sanığın bunu "bebeğin kendi kendine oynamasını teşvik etmek için" yaptığını iddia ettiği görüldü. Uzmanlar bunun açık bir ihmal ve zalimlik olduğunu belirtti.
SOSYAL HİZMETLER SAPKINLIĞA ARKA ÇIKTI DELİLLERİ GÖRMEZDEN GELDİ
Dava, İngiltere'de evlat edinme süreçlerinin kontrolü ve çocuk koruma hizmetlerinin işleyişi hakkında çok ciddi tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. İngiltere'nin sapkınlığa nasıl arka çıktığı da bu dava ile açıkça gözler önüne serildi.
Sosyal hizmet yetkililerinin, çiftin eşcinsel bir birliktelik yaşaması nedeniyle "ilerici ve ayrımcılık karşıtı" görünme kaygısıyla hareket ettiği, bu yüzden evdeki bariz şiddet ve istismar belirtilerini görmezden geldiği ya da sorgulamaktan çekindiği belirtiliyor.
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