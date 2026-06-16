Trump-iran anlaşması Tel Aviv’i yıktı! İsrail’de "müttefik" kavgası
ABD-İran mutabakatının ardından Tel Aviv’de sular durulmuyor. Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı basın Trump yönetimine "ezik ve hain" diyerek ateş püskürürken, kabinedeki radikal ortaklar Ben-Gvir ve Katz "Lübnan'dan çekilmeyi" öngören bu anlaşmaya açıkça rest çekti. Muhalefet ise "Toplam zafer" vadeden Netanyahu'yu kibrinin enkazı altında kalmakla suçluyor.
Hızlı Özet Göster
- ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmanın ardından İsrail'de siyasi kaos yaşanıyor.
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı tarihi bir yenilgi olarak nitelendiriyor.
- İsrail sağcı medya mensupları, Trump ve ekibine sert eleştiriler yöneltiyor.
- Netanyahu kabinesi, Trump'ın sunduğu anlaşma taslağına karşı çıkıyor.
- İsrail muhalefeti, Netanyahu'yu Trump'ın rehinesi olmakla suçluyor.
ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmanın ardından İsrail'de kaos had safhaya ulaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı gazeteci, yorumcu ve koalisyon ortakları Trump ve yönetimini "ezik, hain, pislik ve zayıf" gibi çok sert sözlerle hedef almaya başladı.
NETANYAHU'NUN TARİHİ YENİLGİSİ
Uluslararası analistler ve İsrail basını, bu mutabakatı "Netanyahu'nun bugüne kadar yutmak zorunda kaldığı en acı hap" ve İsrail için "tarihi bir siyasi yenilgi" olarak nitelendiriyor.
Netanyahu, 28 Şubat 2026'da ABD ile ortaklaşa başlatılan ve İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesiyle sonuçlanan yoğun bombardıman sürecinde, "mutlak zafer", "Ayetullah rejiminin çöküşü" ve "nükleer tehdidin tamamen yok edilmesi" sözü vermişti. Ancak Trump'ın Amerikan kamuoyunun baskısıyla savaşı bir an önce bitirmek istemesi ve İsrail'i büyük ölçüde müzakere sürecinin dışında bırakması, Tel Aviv'de şok etkisi yarattı.
MUTABAKAT METNİ İSRAİL'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI
İsrail sağının önde gelen isimleri, cuma günü İsviçre'de resmi olarak imzalanması beklenen mutabakat metninin, İsrail'in kırmızı çizgilerinden hiçbirini karşılamadığını savunuyor. Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve askeri çatışmaları durdurmaya odaklanması İran'ın balistik füze programı ve bölgesel vekillerine verdiği desteğe dair hiçbir somut yaptırım içermemesi öfkeyi körükledi.
TRUMP'A AĞIR HAKARETLER
Netanyahu'ya verdikleri hararetli destekle tanınan İsrailli sağcı gazeteciler, Trump ve ekibine resmen hakaret ediyor.
Kanal 12 siyasi analisti Amit Segal, Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirmesine fiilen izin vererek "tamamen teslim olduğunu" yazdı.
"EZİK TRUMP PİSLİK VANCE"
Kanal 14 programcısı Shimon Riklin, ABD'nin İsrail'i yüzüstü bıraktığını belirterek, "Kimin yanında yer almalısınız? Size sadık kalacak olanların mı, yoksa sizi satanların mı?" dedi. Riklin, Trump'ın ABD'yi "hiç olmadığı kadar zayıf" hale getirdiğini savundu ve İsrail'in "hain ABD'ye" kendi çıkarları olduğunu hatırlatması gerektiğini söyledi.
Kanal 14'ün popüler yüzü Yinon Magal, Trump'ı "ezik", Başkan Yardımcısı JD Vance'i ise "pislik" olarak nitelendirdi. Magal, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Katar tarafından satın alınarak "İsrail'deki kardeşlerini satmakla" suçladı. Magal canlı yayında, "Tüm saygımla söylüyorum Trump, bizimle dalga geçme" ifadelerini kullandı.
"MODERN CHAMBERLAİN"
Netanyahu'nun yakın çalışma arkadaşı Jacob Bardugo, 1938'de Nazi Almanyası'na karşı uyguladığı taviz politikasıyla tarihe geçen İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'e atıfta bulunarak, "Trump ve Vance modern birer Chamberlain olma yolunda ilerliyorlar" dedi. Kushner ve Witkoff'u ise "emlak ekibi" olarak nitelendirip "diplomatik iflasla" suçladı.
NETANYAHU KABİNESİNDE İNFİAL
Anlaşma sadece medyada değil, Netanyahu kabinesinde de infiale yol açtı. Trump ve ortak ara bulucu Katar'ın sunduğu taslak metin, Lübnan cephesini de kapsayan ve İsrail ordusunun (IDF) Lübnan'dan çekilmesini öngören bir ateşkesi içeriyor. Buna karşın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve aşırı sağcı lider Itamar Ben-Gvir, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'nin boyunduruğu altında değildir, bağımsız ve egemen bir ülkedir" diyerek açıkça rest çekti. Savunma Bakanı Israel Katz da her türlü baskıya rağmen Lübnan'dan çekilmeyi reddettiklerini ve bu duruşu ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e ilettiklerini açıklayan sert bir bildiri yayımladı.
MUHALEFET NETANYAHU'YU HEDEF ALIYOR: "TRUMP'IN REHİNESİ OLDUK"
İsrail solundan ve muhalefetinden ise oklar doğrudan Netanyahu'ya çevrildi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu'nun kibirli ve iddialı savaş hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını, İsrail'i Trump'ın insafına bırakarak stratejik olarak tamamen yalnızlaştırdığını savundu. Ünlü siyasi yorumcu Ben Caspit ise Maariv gazetesindeki köşesinde durumu şu sözlerle özetledi:
"İsrail şimdi Trump'ı içine sürüklediği İran çatışmasının bedelini ödüyor. Toplam zafer vaat eden, rejimin çökeceğini söyleyen ve bu işin askeri üstünlükle bir çocuk oyuncağı olacağını düşünen adam (Netanyahu), şimdi kendi kibrinin kırık parçalarını topluyor."