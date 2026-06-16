Trump-iran anlaşması Tel Aviv’i yıktı! İsrail’de "müttefik" kavgası

ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmanın ardından İsrail'de kaos had safhaya ulaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı gazeteci, yorumcu ve koalisyon ortakları Trump ve yönetimini "ezik, hain, pislik ve zayıf" gibi çok sert sözlerle hedef almaya başladı.

Netanyahu, Fotoğraflar: Takvim, Reuters

NETANYAHU'NUN TARİHİ YENİLGİSİ

Uluslararası analistler ve İsrail basını, bu mutabakatı "Netanyahu'nun bugüne kadar yutmak zorunda kaldığı en acı hap" ve İsrail için "tarihi bir siyasi yenilgi" olarak nitelendiriyor.

Netanyahu, 28 Şubat 2026'da ABD ile ortaklaşa başlatılan ve İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesiyle sonuçlanan yoğun bombardıman sürecinde, "mutlak zafer", "Ayetullah rejiminin çöküşü" ve "nükleer tehdidin tamamen yok edilmesi" sözü vermişti. Ancak Trump'ın Amerikan kamuoyunun baskısıyla savaşı bir an önce bitirmek istemesi ve İsrail'i büyük ölçüde müzakere sürecinin dışında bırakması, Tel Aviv'de şok etkisi yarattı.