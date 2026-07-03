Şam’da bombalı saldırı girişimi: Otobüsteki patlayıcı imha edildi
Suriye’nin başkenti Şam’ın kırsalındaki El Vurud Mahallesi’nde, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şam’da dün düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalında, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, olay Şam kırsalında bulunan El Vurud Mahallesi'nde meydana geldi.
SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSTE PATLAYICI İHBARI
Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanlığı ekipleri, seyir halindeki bir yolcu otobüsünde patlayıcı düzenek bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İhbarın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLMEDEN İMHA EDİLDİ
Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede, otobüse el yapımı patlayıcı yerleştirildiği belirlendi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu patlayıcı düzenek infilak ettirilmeden etkisiz hale getirildi. Böylece olası bir bombalı saldırının önüne geçildi.
ŞAM'DA DÜN KANLI SALDIRI YAŞANMIŞTI
Suriye'nin başkenti Şam'da dün öğle saatlerinde de bombalı terör saldırısı düzenlenmişti.
Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yakınında bulunan bir kafeyi hedef alan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.