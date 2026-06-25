Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem: Binalar çatladı camlar tuzla buz oldu! Tsunami uyarısı
Venezuela'da meydana gelen 7.1'lik deprem başkent Karakas ve komşu Kolombiya'yı salladı. Büyük paniğe yol açan sarsıntı sonrası binalarda hasar oluşurken, ABD Tsunami Uyarı Sistemi adalara yönelik tehlikeli dalga uyarısı yayınladı.
Hızlı Özet Göster
- Venezuela'nın başkent Karakas yakınlarındaki Montalban bölgesinde 7.1 büyüklüğünde ve 13 km derinliğinde deprem meydana geldi.
- ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Porto Riko, ABD ve İngiliz Virjin Adaları ile Aruba, Curacao ve Bonaire adaları için tsunami tehdidi uyarısı yayınladı.
- Karakas'ta binaların sallanması üzerine bölge sakinleri panikle dışarı çıktı.
- Deprem komşu ülke Kolombiya'da da hissedildi.
- Bir apartmanın yan duvarlarında çatlaklar oluştu ve bina girişindeki camlar kırıldı.
Venezuela'nın kuzey-orta kesiminde, başkent Karakas yakınlarında 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.
KOLOMBİYA'DAN DA HİSSEDİLDİ
Sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'daki sakinler tarafından da hissedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Montalban bölgesi, büyüklüğünün 7.1 ve derinliğinin 13 km olduğunu bildirdi.
CAMLAR TUZLA BUZ OLDU
Karakas'ta sarsıntıyla birlikte binaların sallanması üzerine bölge sakinleri panikle dışarı fırladı. Bir görgü tanığı, oturduğu apartmanın yan duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ve bina girişindeki camların tuzla buz olduğunu aktardı.
Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi; Porto Riko, ABD ve İngiliz Virjin Adaları için tsunami tehdidi uyarısı yayınlarken, Venezuela açıklarındaki Aruba, Curacao ve Bonaire adalarının da tehlikeli dalgaların hedefi olabileceğini belirtti.