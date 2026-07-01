Bir yanda ABD ile İran arasındaki mutabakat, diğer yanda Lübnan ile anlaşma krizi devam ederken ateşkesi baltalamaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'ya yönelik tepkiler de artıyor.

Netanyahu geçtiğimiz günlerde ise Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında iki devlet için yer yok demişti.

Dün Kanal 14'e konuk olan Netanyahu Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasının gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi. Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin sınır dışı edilmesi ve Gazze'de yasa dışı yerleşimlerin kurulmasına ilişkin soruları cevaplayan Netanyahu, sözde "gönüllü göçün" gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi. Netanyahu'nun "gönüllü göç" olarak bahsettiği konu ise açıkça Gazze'nin ilhakı.

Netanyahu Lübnan'da işgalci İsrail askerleriyle bir araya geldi

LÜBNAN'DA PROVOKATİF BULUŞMA

Netanyahu Gazze ve Lübnan konusunda provokatif konuşmalar ve hamleler yapmaya devam ediyor. Dün Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail ordu birlikleriyle bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile birlikte işgal bölgesinde bulunduğu fotoğraflar servis edildi.

Netanyahu'nun Lübnan'da siyonist askerlere yaptığı konuşmada Lübnan ve Hizbullah'ın İran için çok önemli olduğunu söylediği ve Lübnan'ın elinde geriye 150 bin füze ve roketin sadece yüzde sekizinin kaldığını iddia ettiği belirtildi.