Netanyahu’dan Gazze’de ilhak mesajı Lübnan’da işgal pozu! Siyonistleri bile çileden çıkardı: “İsrail hükümeti raydan çıktı”
Gazze ve İran ateşkeslerini baltalamaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Lübnan'da işgal pozu verirken bir yandan da Gazze'de ilhak mesajını yineledi. Lübnan’da işgal askerleriyle propaganda fotoğrafları veren Netanyahu’ya İsrail'de ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyonist Maariv gazetesi "İsrail hükümeti raydan çıktı" başlıklı bir yazı yayımladı. Herzliya Konferansı'nda ise İsrail'in durumuna yönelik endişelerin dile getirildiği vurgulandı.
Bir yanda ABD ile İran arasındaki mutabakat, diğer yanda Lübnan ile anlaşma krizi devam ederken ateşkesi baltalamaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler de artıyor.
NETANYAHU'DAN GAZZE'DE İLHAK MESAJI
Dün Kanal 14'e konuk olan Netanyahu Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasının gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi. Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin sınır dışı edilmesi ve Gazze'de yasa dışı yerleşimlerin kurulmasına ilişkin soruları cevaplayan Netanyahu, sözde "gönüllü göçün" gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi. Netanyahu'nun "gönüllü göç" olarak bahsettiği konu ise açıkça Gazze'nin ilhakı.
Netanyahu geçtiğimiz günlerde ise Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında iki devlet için yer yok demişti.
LÜBNAN'DA PROVOKATİF BULUŞMA
Netanyahu Gazze ve Lübnan konusunda provokatif konuşmalar ve hamleler yapmaya devam ediyor. Dün Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail ordu birlikleriyle bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile birlikte işgal bölgesinde bulunduğu fotoğraflar servis edildi.
Netanyahu'nun Lübnan'da siyonist askerlere yaptığı konuşmada Lübnan ve Hizbullah'ın İran için çok önemli olduğunu söylediği ve Lübnan'ın elinde geriye 150 bin füze ve roketin sadece yüzde sekizinin kaldığını iddia ettiği belirtildi.
AMAÇ HALA LÜBNAN'IN İŞGALİ
Netanyahu Lübnan'ın işgaline yönelik skandal açıklamalarına devam ediyor. İsrail askerlerine "Bir tehdit algıladığınızda harekete geçin, beklemeyin." diyen Netanyahu, Lübnan ve İsrail'in barış yapmak istediğini İran ve Hizbullah'ın bunu engellediğini iddia etti. Netanyahu Lübnan'ın güneyindeki işgalin ise süreceğini söyledi.
"İSRAİL HÜKÜMETİ RAYDAN ÇIKTI"
Gazze'de soykırım yapan, İran'a saldırılar düzenleyen, Suriye ve Lübnan'ı işgal girişiminde bulunan Netanyahu'ya yönelik tepkiler artık İsrail'de de artıyor. Son dönemde Maariv dahil pek çok İsrail gazetesinde Netenyahu ve hükümetine yönelik eleştiriler oldukça dikkat çekiyor. İsrail gazetesi Maariv'de Avi Ashkenazi imzalı ve "İsrail hükümeti raydan çıktı. IDF'nin çığlıkları önemsiz görülüyor" başlıklı bir köşe yazısı yayımlandı.
İSRAİL'DE NETANYAHU KARŞITI SESLER YÜKSELİYOR
Askhenazi imzalı yazıda, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) önümüzdeki bir buçuk yıl içinde asker kaçaklarının 90 bine ulaşacağına yönelik uyarıda bulunduğuna dikkat çekildi. IDF böyle bir uyarı yaparken Netanyahu'nun ise Lübnan sınırındaki askerlerle fotoğraf turuna çıktığını hatırlatan Askhenazi, "Şu anda toplumsal ve güvenlik krizine yol açan tek bir kişi var. Adı Binyamin Netanyahu ve kendisi İsrail Başbakanı." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusundaki asker sayısının eksikliğine dikkat çeken Askhenazi, şu ifadeleri kullandı:
"Mecliste (Knesset) askerlikten kaçış teşvik edilirken, Başbakan ise Lübnan cephesinde IDF askerleriyle birlikte fotoğraf çektirme turuna çıktı. Bir eliyle IDF'nin gücüne darbe vururken, diğer eliyle kamuoyunu etkilemek ve kendisini "Bay Güvenlik" olarak pazarlamak için IDF askerlerini kendi propaganda videolarında figüran olarak kullanıyor."
HERZLİYA'DA "ENDİŞELİ" KONFERANS
Maariv ayrıca Netanyahu Lübnan sınırında konuşurken Herzliya'da düzenlenen bir konferansa da dikkat çekti. Reichman Üniversitesi'ndeki Herzliya Konferansında konuşmacıların büyük çoğunluğunun İsrail hükümetinin tutumu ve İran'a yönelik saldırıların endişe verici bir tablo ortaya koyduğunu belirten Maariv, İran'a yönelik saldırıların "başarısının" ve "İsrail'in direncinin" endişeye yol açtığına dikkat çekti.
Konferansta konuşan eski İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral (Yedek) Amikam Norkin, "İranlıların canını, onları müzakerelerde doğru noktaya getirecek kadar yakamadık, bu yüzden bu tür bir hesaplaşmanın bir perdesi daha yaşanabilir" dedi. Maariv, konferansın katılımcıların İsrail'in durumu konusundaki endişelerini belirttiğini vurguladı.