Hindistan'ın Mumbai kentinde bir gencin kafasına saplanan pala ile hastanede sıra beklediği anlar tüm dünyada viral oldu.

BAŞINA PALA SAPLANDI

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir genç, palalı saldırıya uğradı. Başına pala saplanan genç, hastaneye başvurdu. Travma servisinde bekleyen gencin başının sol tarafındaki dev palaya rağmen hiçbir şey olmamış gibi telefon kullanmaya devam ettiği anlar görenleri şaşkına çevirdi.

TELEFONA BAKTIĞI ANLAR VİRAL OLDU

Gencin sakince tedavi olmayı beklediği anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Sağlık personeli, ilk değerlendirmelere göre gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediğini belirtti. Palanın gencin kafatasını deldiği ve yaklaşık 4 santimetre kadar içeri girdiği öğrenildi. Gencin başındaki pala, daha sonra ameliyatla çıkarıldı.

