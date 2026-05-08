Kafasına pala saplanan genç hastanede telefona bakmayı sürdürdü: Görüntüler viral oldu

Mumbai’de bir genç, kafasına saplanan pala ile hastanede sıra beklerken sakinliğini korudu. Palanın kafatasına yaklaşık 4 santimetre kadar girdiği ve başının sol tarafında durmasına rağmen telefonunu kullanmaya devam ettiği anlar, sosyal medyada hızla viral oldu.

  • Hindistan'ın Mumbai kentinde bir genç, palalı saldırıya uğradı ve başına saplanan pala ile hastaneye başvurdu.
  • Gencin hastanede başındaki palaya rağmen telefon kullandığı anlar sosyal medyada viral oldu.
  • Sağlık personeli, gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediğini belirtti.
  • Pala, gencin kafatasını delerek yaklaşık 4 santimetre içeri girdi.
  • Gencin başındaki pala, ameliyatla çıkarıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir gencin kafasına saplanan pala ile hastanede sıra beklediği anlar tüm dünyada viral oldu.

Hindistan'da başına pala saplanan genç viral oldu, Fotoğraflar: İHA

BAŞINA PALA SAPLANDI

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir genç, palalı saldırıya uğradı. Başına pala saplanan genç, hastaneye başvurdu. Travma servisinde bekleyen gencin başının sol tarafındaki dev palaya rağmen hiçbir şey olmamış gibi telefon kullanmaya devam ettiği anlar görenleri şaşkına çevirdi.

Hindistan'da başına pala saplanan genç viral oldu

TELEFONA BAKTIĞI ANLAR VİRAL OLDU

Gencin sakince tedavi olmayı beklediği anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Sağlık personeli, ilk değerlendirmelere göre gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediğini belirtti. Palanın gencin kafatasını deldiği ve yaklaşık 4 santimetre kadar içeri girdiği öğrenildi. Gencin başındaki pala, daha sonra ameliyatla çıkarıldı.

