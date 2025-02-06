Gazze’de İsrail askerlerinin üzerine vinç düştü! 2 ölü 8 yaralı

İsrail ordusu, dün gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nde meydana gelen kazada iki İsrail askerinin öldüğünü, sekiz askerin de yaralandığını duyurdu.

VİNÇ DÜŞTÜ SOYKIRIMCILAR ÖLDÜ

Gazze'de etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla üzerine vinç devrilen 2 İsrail askeri öldü. Biri ağır 8 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Askerlerden birinin, Golani Tugayı'nın 51. Taburundan, Beit Hanan'dan, 21 yaşındaki Emekli Çavuş Nadav Cohen diğerinin Nachman Refael Ben Ami olduğu belirtildi.

Nadav Cohen ve Nachman Rafael Ben Ami, Fotoğraflar The Times of Israel'den alınmıştır

BİRİ AĞIR SEKİZ YARALI

Yaralı 8 askerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ilk incelemesine göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bir vincin devrilip askerlerin üzerine düştüğü belirtildi.

İsrail ordusu verilerine göre Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 406'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 845 İsrail askeri öldü.

Gazzeliler İsrail'in bıraktığı enkazda hayata tutunmaya çalışıyor, AA

GAZZE'DE İSRAİL SOYKIRIMI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.