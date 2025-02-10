USAID sonrası CIA’ya bir darbe daha! Elon Musk duyurdu: Voice of America ve Radio Free Europe kapatılacak

Radio Free Europe (Sosyal medya) SÖZDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZÜNDE ABD PROPAGANDASI



Her iki kuruluş da sözde basın özgürlüğünü teşvik etmeyi ve dezenformasyona karşı mücadele etmeyi amaçladığını savunuyor. Ancak, 40'tan fazla dilde yayın yapan VOA ve Özgür Avrupa Radyosu'nu CIA'nın taraflı ve propaganda amaçlı olarak kullandığı biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump (AA)



USAID, ULUSLARARASI MEDYA OPERASYONLARINDA DA ROL ALDI



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatılması yönünde açıklamada bulunduğu ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), muhtelif faaliyetlerinin arasında uluslararası medya üzerinde de tartışmalı etkileri olan bir rol oynadı. USAID, CIA güdümünde hareket eden bir oluşumdu. Gospa News'ten Fabio Giuseppe Carlo Carisio, USAID'in "Washington tarafından düşmanca görülen ülkelerin iç işlerine karışmakla görevli" olduğunu belirtiyor. SURİYE, TÜRKİYE, UKRAYNA... HER KARIŞIKLIKTA PARMAĞI VAR Yakın geçmişe dönüp baktığımız zaman USAID'in Suriye'deki iç karışıklıktan Ukrayna'daki Maidan darbesine, Türkiye'deki toplumsal olaylardan çeşitli ülkelerdeki kargaşalara pek çok vakada parmağı olduğu söyleniyor. Türkiye'de "Demokrasiyi yüceltme" kisvesiyle finanse edilen LGBT medyasının kurulmasında da başrolü USAID'ın oynadığı biliniyor. Rusya, USAID üzerinden fonlanan kişi ve kuruluşları "ajan" olarak kabul ediyor. CIAin kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiyedeki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge fondaş listesi CIA'in kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiye'deki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge "fondaş" listesi

USAID'in 30'u aşkın ülkede 6 bin 200 gazeteci ve devlete ait olmayan 707 basın organı ve medya alanında faaliyet gösteren 279 sivil toplum kuruluşuna fon sağlamasının yanı sıra ABD merkezli Politico ve New York Times gibi Demokratlara daha yakın medya kuruluşlarına fon aktardığının öne sürülmesi tartışılmaya devam ediyor. Trump ve Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) USAID'e açtığı savaş ise Ajansın kapatılması gerektiği yönündeki çabalar yoluyla sürüyor. Politico adlı haber portalının son dönemde farklı federal kurumlardan 8,1 milyon dolar ödeme aldığını gösteren paylaşımı gündeme getiren Musk, benzer şekilde Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere de tepki gösteriyor. Öte yandan Politico haber portalının yöneticileri, yazılı açıklamayla Musk'ın bu iddialarını, hükümetten fon alınmadığı ve sadece "abonelik hizmetinin" karşılığı olduğunu belirterek reddediyor. NYT, "2 MİLYON DOLARIN" ABONELİK ÜCRETİ KAPSAMINDA ALINDIĞINI BELİRTİYOR



İddialarda adı geçen NYT'nin Sözcüsü Charlie Stadtlander ise 2024'te hükümetten "abonelik ücreti" olarak 2 milyon doların altında para alındığını belirtiyor. Bir düzenleme yoluyla 1 milyondan fazla ordu personeli ile ailelerine erişim sunulduğunu kaydeden Stadtlander, "Bu yetkililer ve diğer kamu görevlileri, milyonlarca diğer Amerikalı gibi, bağımsız gazeteciliğimiz aracılığıyla dünyayı daha iyi anlamaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı. Fonlama iddiaları, dikkatleri USAID'in geçmişindeki pek çok muhalif girişime yöneltti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) (AA) KÜBA'NIN TWİTTER'I "ZUNZUNEO"NUN KURULMASINDA USAID İZİ



AP'nin 2014'te ABD'nin "Küba Twitter'ı" olarak bilinen ZunZuneo'yu kurdurduğunu ortaya çıkarmasıyla, USAID'in bu alandaki ifşaatının ilk ateşi yakılmış oldu. Buna göre, ABD hükümeti, Küba'daki komünist hükümeti "yıkmak" üzere Elon Musk'ın satın almasıyla adı X olarak değişen Twitter benzeri sosyal paylaşım ağının kurulmasını planlamıştı. 2010'da kurulan ve "Sinek kuşunun ötüşü" anlamına gelen "ZunZuneo" Projesi'yle ilgili binden fazla belge ele geçiren AP, iki yılda 40 binden fazla abone çeken sosyal paylaşım ağının, denizaşırı ülkelerdeki paravan şirketler tarafından kurulduğunu ve para transferinin de Cayman Adaları'ndaki bankalardan yapıldığını ifşa etmişti. Ele geçirilen bazı belgeler ve yapılan görüşmeler, USAID'in Küba'daki sosyal paylaşım ağı ile ilişkisini örtbas için büyük çaba harcadığına işaret etmişti. Sosyal paylaşım ağı ile önce gençlerden oluşan izleyici kitlesinin oluşturulması, daha sonra bu kitlenin hükümet karşıtı eylemler için örgütlenmelerinin amaçlandığına işaret edilerek, bu platforma ABD hükümeti tarafından desteklendiğini bilmeden abone olan on binlerce kişinin Amerikalı yetkililerin bir gün siyasi amaçlarla kullanmak üzere haklarında kişisel veri topladığının da farkında bulunmadığı belirtilmişti. Ülkedeki internet kısıtlamalarını delen ve "Küba'nın Twitter'ı" olarak tanınan sosyal paylaşım ağı, üyelerine siyasi gösteri düzenlemek için de kullanılabilen kısa mesaj hizmeti sunuyordu. MUHALİFLERİN GÖSTERİ DÜZENLENMESİ İÇİN ÖRGÜTLENMESİ



AP'nin belgeleri, sosyal medya projesinin merkezi Washington'da bulunan "Creative Associates International" şirketinin yaklaşık 500 bin Kübalının cep telefon numarasını ele geçirmesinin ardından başladığını gösteriyordu. Numaraların nasıl elde edildiği bilinmezken bazı belgeler, bunların Küba'da devlet kontrolünde bulunan kuruluştaki bir kaynaktan yasa dışı sağlandığına işaret ediyordu.

New York Times (AA) ZunZuneo'nun, Küba hükümetinin dikkatini çekmeden halk arasında yavaşça yayıldığını gösteren belgeler, projeyi uygulayanların sosyal medya platformunun nihai olarak muhaliflerin örgütlenebileceği, siyasi gösteriler düzenleyebileceği ya da "devlet ile toplum arasındaki güç dengesinin yeniden tartışılabileceği" düzeyde kitlelere ulaşmasını umut ettiğini kanıtlıyordu. Öte yandan USAID, ZunZuneo Projesi'nin Eylül 2012'de hükümet ödeneğinin kesilmesinin ardından durdurulduğunu açıklamıştı. Projenin arkasında olduğu düşünülen, dönemin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Rajiv Şah, bunun "gizli bir program" olmadığını, ancak ilgili kişileri korumak amacıyla "bazı kısımlarının gizlice yapıldığını" söylemişti. PANAMA BELGELERİNİ ORTAYA ÇIKARAN OCCRP'YE USAID'İN KATKISI



Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Panama ve Pandora Belgeleri, Pegasus Projesi gibi geniş çaplı belge ve veri sızıntılarını dünya gündemine taşıyan önde gelen araştırmacı gazetecilik kuruluşu olarak biliniyor. Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon belgenin 2016'da "Panama Belgeleri" adı altında yayımlanması, birçok ülkede yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına ve bazı üst düzey istifalara sebep olmuştu. "Panama Belgeleri" olarak basına sızdırılan belgelerde çok sayıda kişi ve şirketin uluslararası vergi kaçakçılığı, kara para aklama, uluslararası yaptırımları delmek gibi amaçlarla off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptıkları öne sürülüyor. 2024'ün son ayında ise Fransız haber sitesi Mediapart ve ortaklarının yaptığı araştırma, OCCRP ile ABD yönetimi arasındaki bazı ilişkileri gündeme taşıdı. Mediapart'ın araştırmasına göre, ABD Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosunun (INL) verdiği fonla, Balkanlar'daki organize suç ve yolsuzlukları araştırmak için 2006'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulan OCCRP'nin fonlama işleri, 2008'de USAID'e devredildi.