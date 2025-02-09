Elon Musk TikTok’u satın alacak mı? Açıklama geldi!

TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini ifade eden Musk, "TikTok i çin bir teklif sunmadım. Sahibi olsaydım yapacaklarıma ilişkin bir planım da yok." diye konuştu.

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Musk, TikTok'u kullanmadığını söyleyerek "Sanırım sahibi olsaydım algoritmanın ne kadar zararlı ya da faydalı olduğunu belirlerdim. Daha faydalı ve verimli olması için değiştirmenin yollarını arardım." dedi.

ABD'DE TİKTOK TARTIŞMASI

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı. TikTok'un yanı sıra CapCut'ın da ülkede erişimine engel konulmuştu.