Başkan Erdoğan’ın Trump’ın Gazze sürgün planı tepkisi dünya basınında

Ekran görüntüsü TOI: 'TARTIŞMANIN BİLE ANLAMI YOK'

Times of Israel, "Erdoğan Trump'ın Gazze planı için 'anlamsız' dedi ve tartışmanın bile anlamı olmadığını, çünkü gerçekleşmeyeceğini" söyledi ifadelerine yer verdi. İsrailli yayın organı "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşla harap olmuş Gazze Şeridi'ni ele geçirme planı hakkında söylediklerini tartışmanın bir anlamı olmadığını belirtti" dedi.

Ekran görüntüsü EL BUEN TONO: SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Meksika'dda yayınlanan El Buen Tono, "Erdoğan Pazar günü Trump'ın Gazze'deki durumla ilgili önerisine sert bir şekilde tepki gösterdiği" diyerek ekledi: "Erdoğan, Trump'ın Gazze ile ilgili önerisini 'tartışmaya değer değil' diyerek reddetti. İsrail'e karşı eleştirel tutumuyla ve Filistin davasına desteğiyle tanınan Türk lider, İsrail'in Gazze'deki planlarının 'sinsi' olduğunu belirtti."

Ekran görüntüsü ALHURRA: ERDOĞAN TAVRINI KOYDU

ABD merkezli Orta Doğu TV kanalı ve haber sitesi Alhurra, Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına tavrını koydu" başlığıyla verdi ve ekledi: "Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve ABD'nin bu bölgeyi kontrol altına almasına yönelik açıklamalarını reddetti." TAGESSCHAU: 'PLAN ANLAMSIZ' DEDİ

Alman TV kanalı Tagesschau ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'yle ilgili uluslararası hukuka aykırı planlarını tartışmanın anlamsız olduğunu belirten Erdoğan'ın "Bu plan tamamen anlamsız" olduğu" sözlerine yer vererek "Kimsenin Gazze'deki insanları kendi topraklarından sürmeye gücü yetmez. Gazze'deki insanlar Gazze'de kalacak, Gazze'de yaşayacak ve Gazze'yi koruyacak" ifadelerini kullandığını belirtti.

Ekran görüntüsü APA.AZ: 'EBEDİ VATANLARI'

Azerbaycan merkezli apa.az "Türkiye Cumhurbaşkanı hiçbir gücün Gazzeliler'i ebedi vatanından çıkaramayacağını" vurguladı ifadelerini öne çıkararak Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.