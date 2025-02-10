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Başkan Erdoğan'ın Trump'ın Gazze sürgün planı tepkisi dünya basınında

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için öne sürdüğü skandal sürgün planı Türkiye tarafından sert tepkiyle karşılandı. Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada “Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüsü'yle Filistin, Filistinlilerindir” dedi. Başkan Erdoğan’ın çıkışı dünya basınında geniş yer kapladı.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 10:16 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 10:42
Başkan Erdoğan’ın Trump’ın Gazze sürgün planı tepkisi dünya basınında

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    İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinin ardından ABD Başkanı Donald Trump "ABD'nin Gazze'yi devralacağını, Gazzeliler'in başka yere gitmesi gerektiği" yönündeki açıklamaları dünya liderlerinden analistlere herkesi şok etmişti.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün havaalanında yaptığı basın açıklamasında Trump'ın Gazze planı hakkında "Konuşmaya değer hiçbir yanı yok!" dedi.

    Erdoğan'ın dün Trump'ın planına karşı sözleri ise dünya basınında geniş yer buldu.

    MEE: 'SİYONİST PLAN' DEDİ

    Orta Doğu basınının önde gelen yayın organlarından Middle East Eye, "Erdoğan Trump'ın Gazze Planını Siyonist Destekli ve Anlamsız Olarak Nitelendirdi" başlığı atarken, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Trump'ın Gazze'yi kontrol altına alma önerisini reddederek, bunun Siyonist lobinin dayattığı anlamsız bir plan olduğunu belirttiğini yazdı.

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    LE FIGARO: ERDOĞAN 'KİMSENİN GÜCÜ YOK' DEDİ

    Fransız Le Figaro, Erdoğan'ın sözlerini "Türkiye Cumhurmbaşkanı 'Kimsenin Filistinlileri Gazze'den Çıkarma Gücü Yok" başlığıyla verirken "Erdoğan, geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında Trump'ın Filistinlileri bölgeden çıkarıp ABD'nin kontrolü altına almayı öngören planı reddetti. Erdoğan 'Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Filistinlilere aittir' vurgusu yaptı" dedi.

    YNET: ERDOĞAN PLANI CİDDİYE ALMADI
    YNET'in İbranice haberinde "Erdoğan Trump'ın Gazze planını ciddiye almadı" başlığı atılırken Cumhurbaşkanının ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin taşınmasına ilişkin planıyla ilgili konuşarak, "Bunu ciddiye almaya gerek yok. Hiç kimsenin Filistinlileri topraklarından söküp atma yetkisi yok" dediği belirtildi. Haberde "Erdoğan ayrıca İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiğini' belirtti" denildi.

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    TOI: 'TARTIŞMANIN BİLE ANLAMI YOK'
    Times of Israel, "Erdoğan Trump'ın Gazze planı için 'anlamsız' dedi ve tartışmanın bile anlamı olmadığını, çünkü gerçekleşmeyeceğini" söyledi ifadelerine yer verdi. İsrailli yayın organı "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşla harap olmuş Gazze Şeridi'ni ele geçirme planı hakkında söylediklerini tartışmanın bir anlamı olmadığını belirtti" dedi.

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    EL BUEN TONO: SERT TEPKİ GÖSTERDİ
    Meksika'dda yayınlanan El Buen Tono, "Erdoğan Pazar günü Trump'ın Gazze'deki durumla ilgili önerisine sert bir şekilde tepki gösterdiği" diyerek ekledi:

    "Erdoğan, Trump'ın Gazze ile ilgili önerisini 'tartışmaya değer değil' diyerek reddetti. İsrail'e karşı eleştirel tutumuyla ve Filistin davasına desteğiyle tanınan Türk lider, İsrail'in Gazze'deki planlarının 'sinsi' olduğunu belirtti."

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    ALHURRA: ERDOĞAN TAVRINI KOYDU
    ABD merkezli Orta Doğu TV kanalı ve haber sitesi Alhurra, Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına tavrını koydu" başlığıyla verdi ve ekledi:

    "Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve ABD'nin bu bölgeyi kontrol altına almasına yönelik açıklamalarını reddetti."

    TAGESSCHAU: 'PLAN ANLAMSIZ' DEDİ
    Alman TV kanalı Tagesschau ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'yle ilgili uluslararası hukuka aykırı planlarını tartışmanın anlamsız olduğunu belirten Erdoğan'ın "Bu plan tamamen anlamsız" olduğu" sözlerine yer vererek "Kimsenin Gazze'deki insanları kendi topraklarından sürmeye gücü yetmez. Gazze'deki insanlar Gazze'de kalacak, Gazze'de yaşayacak ve Gazze'yi koruyacak" ifadelerini kullandığını belirtti.

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    APA.AZ: 'EBEDİ VATANLARI'
    Azerbaycan merkezli apa.az "Türkiye Cumhurbaşkanı hiçbir gücün Gazzeliler'i ebedi vatanından çıkaramayacağını" vurguladı ifadelerini öne çıkararak Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.

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