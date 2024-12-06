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Romanya’da seçim krizi! Seçim sonuçları iptal edildi: Rusya iddiası

Romanya’da seçim krizi patlak verdi. Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım’da düzenlenen ve Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığının iddia edildiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptal etti.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 17:06 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 17:06
Romanya’da seçim krizi! Seçim sonuçları iptal edildi: Rusya iddiası

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Romanya'da seçim krizi patlak verdi. Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

Romanya’da seçim krizi patlak verdi. Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti, AARomanya’da seçim krizi patlak verdi. Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti, AA

ANAYASA MAHKEMESİ SEÇİM SONUÇLARINI İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı belirtilerek seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı da ifade edildi.

Romanya’da seçim krizi patlak verdi. Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti, EPARomanya’da seçim krizi patlak verdi. Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti, EPA

RUSYA İDDİASI

Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği belirtiliyor.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

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