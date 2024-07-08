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NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna'da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı

Rusya Ukrayna’da çok sayıda bölgeye eş zamanlı saldırı düzenledi. Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) olağanüstü toplantıya çağırdıklarını bildirdi. Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk ve Kramators’a yapılan saldırılarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 97 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washington'daki NATO zirvesinin arifesinde meydana gelmesi dikkat çekti. Rusya ise saldırıyı Ukrayna'nın düzenlediğini iddia etti.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 12:16 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 17:17
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı

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Rusya, NATO zirvesinden bir gün önce 8 Temmuz Pazartesi sabahı Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk ve Kramators'a yapılan saldırılarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 97 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Rusya Kiev'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

RUSYA İNKAR ETTİ

Ukrayna, saldırıyı Rusya'nın düzenlediğini belirtirken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rus saldırılarının ardından Kiev'de meydana gelen büyük çaplı füze hasarının aslında bir Ukrayna hava savunma füzesinden kaynaklandığını iddia edildi.

Olay yerinden alınan fotoğraf ve video görüntülerinde görülen hasarın "bir Ukrayna hava savunma füzesinden kaynaklandığını doğruladığını" iddia eden bakanlık, Rus güçlerinin "amaçladıkları" savunma sanayii ve askeri hedefleri vurduklarını belirtti.

BMGK'YA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'de bir çocuk hastanesinin de dahil olduğu sivil altyapıyı vurması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) olağanüstü toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy temaslarda bulunmak üzere gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya'nın bugün Kiev, Kriviy Rig, Dnipro kentlerine ve Donetsk bölgesinin bazı şehirlerine saldırdığını hatırlatan Zelenskiy, Kiev'deki saldırılarda Ohmatdit Çocuk Hastanesi'nin de zarar gördüğünü hatırlattı.

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'nın, aralarında bir çocuk hastanesinin de bulunduğu sivil altyapıyı vurması nedeniyle BM Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ohmatdit" hastanesi çalışanlarının çocuklara yardım etmeyi sürdürmeleri için yetkililere teknik olarak donatılmış bir hastane bulma talimatını verdiğini belirtti.

KİEV'DE ÇOK SAYIDA PATLAMA

Ukrayna'ya ait Telegram kanalları Rusya'nın Kinjal balistik füzeleri ile Ukrayna'ya saldırdığını belirtti. Kyiv Independent'ın yerel muhabirlerine göre Kiev'de 10'dan fazla patlama duyuldu. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentin banliyölerinde hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin enkazında mahsur kalanlar olduğunu duyurdu.

Kiev yönetimi, kentte en az beş kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kent yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı sonucu Solomianskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Desnianskyi, Darnytskyi ve Schevchenkyvskyi bölgelerine füze parçalarının düştüğü belirtildi.

Belediye başkanı, şehirde bir çocuk tıbbi kurumunun vurulduğunu söyledi. Suspilne'ye göre söz konusu tesis, Ukrayna'nın en büyük çocuk tıbbi merkezi olan Okhmatdyt hastanesi olarak kaydedildi.

Kyiv Independent, özellikle şehrin merkezinde, Taras Şevçenko Parkı'nın yakınında şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi. Podil ve Nyvky mahallelerinde de patlamalar duyuldu.

BİRDEN FAZLA NOKTAYA SALDIRDILAR

Telegram kanalları ayrıca Kirovohrad Oblastı'na bağlı Kropyvnytskyi ile Dnipropetrovsk Oblastı'na bağlı Dnipro ve Kryvyi Rih'te patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, Kryvyi Rih'te en az 10 kişinin öldüğünü, 31 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hava Kuvvetleri ise Jitomir ve Çerkası oblastları üzerinde dört seyir füzesinden üçünü düşürdüğünü bildirdi . Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Saldırıların Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washington'daki NATO zirvesinin arifesinde meydana gelmesi dikkat çekti.

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