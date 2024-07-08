NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı

BMGK'YA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'de bir çocuk hastanesinin de dahil olduğu sivil altyapıyı vurması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) olağanüstü toplantıya çağırdıklarını bildirdi. Devlet Başkanı Zelenskiy temaslarda bulunmak üzere gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Rusya'nın bugün Kiev, Kriviy Rig, Dnipro kentlerine ve Donetsk bölgesinin bazı şehirlerine saldırdığını hatırlatan Zelenskiy, Kiev'deki saldırılarda Ohmatdit Çocuk Hastanesi'nin de zarar gördüğünü hatırlattı.

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'nın, aralarında bir çocuk hastanesinin de bulunduğu sivil altyapıyı vurması nedeniyle BM Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırıyor." ifadesini kullandı. Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ohmatdit" hastanesi çalışanlarının çocuklara yardım etmeyi sürdürmeleri için yetkililere teknik olarak donatılmış bir hastane bulma talimatını verdiğini belirtti. KİEV'DE ÇOK SAYIDA PATLAMA Ukrayna'ya ait Telegram kanalları Rusya'nın Kinjal balistik füzeleri ile Ukrayna'ya saldırdığını belirtti. Kyiv Independent'ın yerel muhabirlerine göre Kiev'de 10'dan fazla patlama duyuldu. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentin banliyölerinde hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin enkazında mahsur kalanlar olduğunu duyurdu.

Kiev yönetimi, kentte en az beş kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kent yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı sonucu Solomianskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Desnianskyi, Darnytskyi ve Schevchenkyvskyi bölgelerine füze parçalarının düştüğü belirtildi.