Ukrayna'da yeni dönem: Zelenskiy hükümette değişikliğe gidiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hükümette değişiklik yapılacağını açıkladı. Ukrayna'nın siyasi stratejisinin yenileneceğini belirten Zelenskiy, kabinenin güncelleneceğini ve yeni dönemin önceliklerinin hava savunması, Avrupa Birliği süreci ve cephe hattının güçlendirilmesi olacağını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Yuliya Sviridenko ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede ülkenin yeni siyasi yol haritası değerlendirilirken, hükümette değişikliğe gidilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.
Zelenskiy, güncellenen siyasi stratejinin hayata geçirilebilmesi için Bakanlar Kurulu'nun yenilenmesi gerektiğini belirtti.
ÖNCELİK HAVA SAVUNMASI VE AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİ
Zelenskiy, ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin üretimine yönelik lisans alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Avrupa ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi oluşturulmasına da öncelik verdiklerini belirten Zelenskiy, bu projelerin Ukrayna'nın güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.
AB SÜRECİ VE CEPHE HATTI GÜÇLENDİRİLECEK
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecini hızlandırmak istediklerini ifade eden Zelenskiy, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve cephede görev yapan ordunun daha da güçlendirilmesinin yeni dönemin temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.
KABİNE YENİLENECEK
Başbakan Yuliya Sviridenko'ya bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eden Zelenskiy, kendisine Ukrayna'nın kilit müttefiklerinden biriyle ilişkileri yürüteceği yeni bir görev teklif ettiğini açıkladı.
Zelenskiy, hükümette planlanan değişikliklerin parlamentonun desteğiyle kısa sürede hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.
LİNDSEY GRAHAM'IN SON TEMASLARINDAN BİRİ ZELENSKİY İLE OLDU
Öte yandan bugün hayatını kaybettiği açıklanan ABD Senatörü Lindsey Graham'ın son yurt dışı temasları arasında 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara ile Ukrayna'nın başkenti Kiev de yer aldı. Graham, Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.