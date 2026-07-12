Ukrayna'da yeni dönem: Zelenskiy hükümette değişikliğe gidiyor

Zelenskiy, ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin üretimine yönelik lisans alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Avrupa ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi oluşturulmasına da öncelik verdiklerini belirten Zelenskiy, bu projelerin Ukrayna'nın güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Yuliya Sviridenko ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede ülkenin yeni siyasi yol haritası değerlendirilirken, hükümette değişikliğe gidilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Yuliya Sviridenko ile görüşerek hükümette büyük bir revizyona gidilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Reuters ve DHA'dan alınmıştır.)

AB SÜRECİ VE CEPHE HATTI GÜÇLENDİRİLECEK

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecini hızlandırmak istediklerini ifade eden Zelenskiy, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve cephede görev yapan ordunun daha da güçlendirilmesinin yeni dönemin temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

KABİNE YENİLENECEK

Başbakan Yuliya Sviridenko'ya bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eden Zelenskiy, kendisine Ukrayna'nın kilit müttefiklerinden biriyle ilişkileri yürüteceği yeni bir görev teklif ettiğini açıkladı.

Zelenskiy, hükümette planlanan değişikliklerin parlamentonun desteğiyle kısa sürede hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.