Esad rejimi sonrası bir ilk: Şara başkanlığında Halk Meclisi Oturumu yapıldı

Meclisin seçilen üyeleri ile Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 üyenin katılımıyla gerçekleşen oturum yaklaşık bir haftalık ertelemenin ardından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, mecliste yaptığı konuşmada, Suriye'nin "Bugün kendi medeniyetini, değerlerini ve mirasını ifade eden yeni bir tarih yazdığını belirterek, modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Şara'nın kararıyla atanan 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisin toplam üye sayısı 140'ten 210'a yükseldi. Hayatını kaybeden İdlib milletvekili ile Mecliste Süveyda iline ayrılan 3 sandalye ise halen boş durumda.

Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak iştirak etti.

"Herkesin büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu" vurgulayan Şara, "istibdat, savaş ve yıkım yıllarının insanda, şehirlerde ve ekonomide bıraktığı tahribatın, vatanın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmayı ve tek bir takım ruhuyla çalışmayı gerektirdiğini" ifade etti.

"Vatanın kurtuluşu ve özgürlüğün geri kazanılmasının ardından, şimdi hep birlikte devleti kökleştirme ve kurumlarını sorumluluk ile liyakat esasları üzerine inşa etme aşamasına geçtiklerini" belirten Şara, devletin, onurun korunduğu ve iradeye saygı duyulduğu bir devlet olacağını vurguladı.