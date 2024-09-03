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Ukrayna'da tansiyon yükseliyor! Rusya'dan Poltavo'ya füzeli saldırı: 41 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Savaşı'nda tansiyon yükseliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Poltavo bölgesine düzenlediği saldırıda 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 180 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İşte, Kiev-Moskova hattından son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 17:17 Güncelleme 03 Eylül 2024, 17:17
Ukrayna’da tansiyon yükseliyor! Rusya’dan Poltavo’ya füzeli saldırı: 41 kişi hayatını kaybetti

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Kiev-Moskova hattında gerilim had safhaya yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini, saldırıda 41 kişinin öldüğünü, 180 kişinin yaralandığını bildirdi.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA SALDIRI

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıda iki balistik füzenin kullanıldığını savunan Zelenskiy, saldırı sonucu Poltava'daki bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü ifade etti.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırıda 41 kişinin öldüğünü,180 kişinin yaralandığını aktardı.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Enkaz altında insanların olduğunu aktaran Zelenski, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenski, "Bizi Rus teröründen koruyabilecek uzun menzilli saldırılara şimdi ihtiyacımız var, daha sonra değil." şeklinde konuştu.

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