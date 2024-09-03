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Almanya batıyor! Önce Volkswagen ilan etti sonra rapor yayımlandı: Dijitalleşmede de geride kaldı

Alman otomobil devi Volkswagen’ın Almanya’daki fabrikaları kapatabileceğini açıklamasının ardından krizin ayak sesleri duyulmaya başlandı. Volkswagen’in ilanı uzmanların “Almanlar rekabeti bıraktı” şeklindeki yorumlarına yol açarken yayımlanan bir raporda ise dijital teknolojilerin araştırılması ve kullanımı konusunda diğer ülkelere kıyasla çok geride kaldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 16:48 Güncelleme 03 Eylül 2024, 17:04
Almanya batıyor! Önce Volkswagen ilan etti sonra rapor yayımlandı: Dijitalleşmede de geride kaldı

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Almanya ekonomik çöküşe mi sürükleniyor? Otomobil devi Volkswagen Almanya'daki fabrikaları kapatmayı ve çalışanları işten çıkarmayı düşündüğünü duyurmasının ardından ülkenin dijitalleşmedeki krizi de patlak verdi.

VOLKSWAGEN BATIYOR MU?

Volkswagen Almanya'daki fabrikaları kapatma kararıyla gündem olurken uzmanlar "Almanlar artık yeterinde rekabetçi değil" dedi.

ALMANYA'DAKİ FABRİKALAR KAPANIYOR

Ekonomistler Volkswagen'daki sorunları Almanya'nın mevcut konum sorunlarının bir göstergesi olarak görüyor.

Almanya'nın en büyük endüstriyel işvereni olan Volkswagen tasarruf programının bir parçası olarak fabrika kapanışlarını ve işten çıkarmaları göz ardı etmediğini açıklamıştı.

ALMANYA'DA DİJİTALLEŞME KRİZİ

Almanya'nın dijital teknolojilerin araştırılması ve kullanımı konusunda diğer ülkelere kıyasla çok geride kaldığı bildirildi.

Alman Kamu Kalkınma Bankası (KfW), uluslararası karşılaştırmada Almanya'nın dijitalleşmedeki konumuna yönelik raporunu yayımladı.

ÇİN, ABD VE JAPONYA'NIN GERİSİNDE KALDI

Raporda, dijital teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesinin Almanya'nın güçlü olduğu bir alan olmadığı belirtilerek, Çin, ABD ve Japonya gibi dijital teknolojide önde gelen ülkelerle karşılaştırıldığında Almanya'nın daha az bilimsel yayın ve patent ürettiği kaydedildi.

Çin ve ABD'nin, Almanya'nın sırasıyla 6 ve 4 katı kadar dijital teknolojilerle ilgili bilimsel çalışma yayınladığı ifade edilen raporda, dijital dönüşüm alanındaki patent başvurularında Japonya'nın başı çektiği, bu ülkeyi ABD'nin izlediği aktarıldı.

KfW'nin raporunda, Almanya'nın dijital teknolojilere dayalı malları yurt dışına sattığından daha fazla ithal ettiği de belirtilerek, "Dijital teknolojilerin uygulanması söz konusu olduğunda Alman şirketleri, dijitalleşmeye yapılan nispeten düşük yatırımlar nedeniyle AB'nin ancak orta sıralarında yer almaktadır." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Kovid-19'un ardından KOBİ'lerde dijitalleşme harcamalarının önemli ölçüde artmasının cesaret verici olduğuna işaret edilerek, başarılı bir dijital dönüşüm için akademik araştırmaların güçlendirilmesi, iş desteğinin daha da geliştirilmesi ve bilgi transferinin iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

KRİTİK KAYIP RİSKİ

Ayrıca raporda, ekonomi politikası tedbirleriyle ilgili olarak, finansman ve stratejik yönelim gibi belirli dijitalleşme engellerinin masaya yatırılması gerektiği de kaydedildi.

Almanya'nın dijital teknolojilerin araştırılması ve kullanımında lider ülkeleri yakalamak için çok sabırlı olması gerektiği ifade edilen raporda, "Almanya'da dijital dönüşüm başarısız olursa, refahta önemli kayıplar yaşanma riski var." uyarısında bulunuldu.

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